Według nieoficjalnych ustaleń naszego dziennikarza doszło do uszkodzenia wodociągu w wyniku prac technicznych. Do rury doprowadzającej wodę do 11 miejscowości przedostaje się niezdatna do spożycia, ale też do mycia czy prania woda z rzeki Łydynia.

Wodę w butelkach dostarczają mieszkańcom strażacy z OSP, gmina zapewniła też dostawy wody do prania czy mycia w beczkowozach, ale dla dużych rodzin, czy hodowców zwierząt to za mało.

Straż przynosi nam wodę dwa razy dziennie, ale to nie wystarcza. Mamy dwójkę małych dzieci, jest ciężko. Przywozimy codziennie po 15-20 litrów wody do kąpieli, mycia garnków, bo nie wiadomo, co w tej wodzie jest. A co mają zrobić rolnicy, jak mają po 100 krów i nie mogą dowozić wody? - mówił naszemu reporterowi pan Rafał, mieszkaniec Luberadza.

Sanepid w poniedziałek pobrał kolejną, czwartą próbę wody. Wyniki jej badań mają być znane pojutrze.

Inspektorzy sanepidu w Ciechanowie zlecili gminie Ojrzeń płukanie wodociągu i dezynfekcję systemu. To jednak nie przyniosło jak dotąd rezultatu.

Wyniki badań wykazały obecność chorobotwórczych bakterii enterokoków kałowych. Gmina Ojrzeń informuje nas codziennie o podejmowanych działaniach naprawczych - informuje powiatowy inspektor sanitarny Joanna Zaręba.

Woda z kranów nadaje się jedynie do spłukiwania toalet czy celów technicznych. Absolutnie nie może być spożywana, gdyż enterokoki to bakterie, które wywołują negatywne skutki zdrowotne, w szczególności u osób z obniżoną odpornością, czyli dzieci osób starszych czy przewlekle chorych. W próbkach wodnych pobranych w poniedziałek chlor już jest na właściwym poziomie - dodaje.

Sanepid zlecił też gminie wyjaśnienie przyczyn zanieczyszczenia i usunięcie awarii.