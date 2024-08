Drużyna z Bośni i Hercegowiny została Mistrzem Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Drugie miejsce zajęła Polska, a trzecie Ukraina. Mecze rozegrano na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W zmaganiach wzięły udział drużyny z 24 krajów.

W dniach 10-11 sierpnia na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego rozegrano 9. edycję Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. To uznawana za największą na świecie impreza sportowa dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, której ideą jest pomoc i pokazanie dzieciom, że ich los może się zmienić.

Do rywalizacji w tym roku stanęło 24 reprezentacji z całego świata, w tym m.in. z Portugalii, Chorwacji, Japonii, Uzbekistanu, Tajlandii, Jordanii, Turcji, Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Czech, Słowacji, Ukrainy, Słowenii, Węgier czy Malty.

W finale Polska zagrała z Bośnią i Hercegowiną 1:1 i przegrała w karnych 3:2. Z kolei Ukraina wygrała z Tajlandią 3:0, zajmując tym samym trzecie miejsce na podium.

Było blisko, niestety, taka jest piłka. (...) Jest niedosyt. Mogliśmy to wygrać - powiedział reporterowi RMF FM Szymon Smykowski, jeden z naszych piłkarzy.

Nie graliśmy tego, co sobie założyliśmy. Wdaliśmy się w walkę z Bośnią i to było niepotrzebne. (...) To jest wielki sukces, także ja jestem dumny z chłopaków, że walczyli do końca - dodał trener polskiej drużyny Krzysztof Kot.

W czasie zmagań piłkarskich sędziował Szymon Marciniak, który prowadził w swojej karierze finały mistrzostw świata i Ligi Mistrzów.

Mecz pokazowy na zakończenie z międzynarodową reprezentacją dzieci z domów dziecka w niedzielę zagrali byli reprezentanci Polski m.in. Maciej Żurawski, Marcin Wasilewski, Dariusz Dziekanowski, Tomasz Kłos, Radosław Majewski, Jacek Bednarz, Piotr Świerczewski.

W zawodach uczestniczyło blisko 6,5 tys. zawodników z całego świata

Inicjatorem i organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie "Nadzieja na Mundial". Działa ono od ponad 14 lat na rzecz pomocy dzieciom z domów dziecka. Zorganizowano m.in. 14 edycji mistrzostw Polski oraz 8 edycji Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka. Jest także współorganizatorem mistrzostw Niemiec i dwóch edycji mistrzostw Tajlandii. W ostatnich latach wspierało także organizację mistrzostw Portugalii, Chorwacji i Słowenii.

Jak dotąd w Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka uczestniczyło blisko 6,5 tysiąca zawodników z całego świata. Tytuły mistrzowskie zdobyły: Polska w 2013 r., Rosja w 2014 r., Holandia w 2015 r., Rosja w 2016 r., Hiszpania w 2017 r., Ukraina w 2018 i 2019 r. i Belgia w 2023 roku.