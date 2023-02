Potrzebujesz sita do przesiewania ziaren albo mat do fitnessu? Jeśli organizujesz na przykład sąsiedzkie spotkanie i nie masz potrzebnego sprzętu, możesz skorzystać z nietypowej wyszukiwarki i wypożyczyć rzeczy - za darmo.

W ramach spółdzielni można wypożyczyć nawet taką krowę / Urząd Miasta Warszawy / Materiały prasowe

Na stronie internetowej www.spoldzielnia.waw.pl znajduje się kilkaset ofert, nie tylko rzeczy, ale też miejsc do wynajęcia.

Spółdzielnia powstała z inicjatywy stołecznych domów kultury. Okazało się, że jest dużo zasobów różnego rodzaju, z których... nie korzystają.

To nie tylko sale i sprzęt, ale też produkty kultury, typu spektakle i wystawy, które po przedstawieniu i ich wykorzystaniu trafiają do magazynów - mówi nam Aleksandra Żurawska z Centrum Komunikacji Społecznej stołecznego ratusza. I to jest straszne marnotrawstwo. W związku z tym postanowiliśmy założyć taki portal internetowy, na którym można znaleźć te wszystkie zasoby, które zalegają w różnych magazynach i z nich skorzystać.

Korzystanie ze spółdzielni jest nieodpłatne. Można wypożyczać rzeczy do działań społecznych, kulturalnych czy edukacyjnych, które są niekomercyjne.

Do wyboru jest ponad pół tysiąca tzw. zasobów do bezpłatnego wypożyczenia. Najwięcej, bo 300, to sprzęty. Ale są też różne przestrzenie do działań - sale na spotkania i warsztaty czy kuchnie do wspólnego, sąsiedzkiego gotowania. Mieszkańcy mogą korzystać z dwustu takich ofert.

Jak to działa? Osoba czy grupa, która chce skorzystać z danego zasobu, rejestruje się na portalu i kontaktuje się już bezpośrednio z tym, kto wypożycza - tłumaczy Aleksandra Żurawska. Z nim ustala zasady wypożyczenia. Bardzo ważne jest to, że te zasoby są wypożyczane nieodpłatnie, ale również wydarzenia, do których będą służyć, mają być nieodpłatne dla osób, które będą brały w nich udział.

Jedną z mniej oczywistych rzeczy, jaką można wypożyczyć, jest Figura Osiedlowej Krowy, która pomagała pracownikom Domu Kultury KADR i Służewskiego Domu Kultury w zbieraniu historii mieszkańców i mieszkanek. Zwierzę ma 1,5 metra wysokości, 2 metry długości i znajduje się na platformie z kółkami.