Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą nieprzytomnej i nagiej kobiety, znalezionej w niedzielę na klatce schodowej jednej z kamienic w centrum Warszawy. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zatrzymany to młody mężczyzna, Polak, który pomieszkiwał na warszawskim Mokotowie. To tam, jak udało nam się ustalić, zatrzymali go policjanci.

Według naszych nieoficjalnych informacji, śledczy prowadzą w tej sprawie postępowanie pod kątem gwałtu i usiłowania zabójstwa. Analizują wszystkie ślady zabezpieczone na miejscu, w tym rzeczy osobiste należące do poszkodowanej.

Zatrzymany jak na razie nie usłyszał zarzutów.

Kobietę w niedzielę rano znaleziono na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Żurawiej. Jak przekazali dziś funkcjonariusze ze Śródmieścia - kobieta przebywa w szpitalu.

Po udzieleniu jej pomocy, policjanci przez kilka godzin pracowali w sądziedztwie tego budynku. Odgrodzony taśmami teren przeszukiwali z udziałem psów tropiących.