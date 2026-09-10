NFZ przedłuża kontrolę w sprawie Szpitala Południowego. Ustalenia RMF FM

RMF24

Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedłuża kontrolę w Warszawskim Szpitalu Południowym - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Ten audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej lecznicy. Młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad półtora miliona złotych. Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą.

„ Nie chcemy nikogo skrzywdzić ”

Kontrola NFZ w tej sprawie pierwotnie miała skończyć się w sierpniu. Kolejny podawany termin to połowa września. Tymczasem - jak ustalił nasz reporter - wnioski poznamy najwcześniej w październiku.

Narodowy Fundusz Zdrowia tłumaczy, że jest to złożone, wielowątkowe postępowanie. Kontrolerzy NFZ wystąpili do innych instytucji, w tym do warszawskiego ratusza, któremu podlega Szpital Południowy, o dodatkowe informacje, które mogą okazać się pomocne w czasie kontroli.

Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczył w rozmowie z naszymi dziennikarzami, że kontrola trwa, a pośpiech nie pomoże w tej sprawie. Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale żeby była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić - zaznacza.

Dlaczego nie przesłuchano jeszcze Dawida Kacprzyka? Prokuratura wyjaśnia „Gdybyśmy teraz przesłuchali b. koordynatora SOR Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka w charakterze świadka, wiedziałby już, jaką wiedzą procesową dysponujemy” – tłumaczy w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr…

Propozycja wprowadzenia górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy

Równolegle postępowanie w tej sprawie od ponad dwóch miesięcy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Nowe informacje od strony prokuratury mamy poznać też najwcześniej w październiku. Okoliczności afery w Warszawskim Szpitalu Południowym wyjaśnia też Rzecznik Praw Pacjenta oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Jedna z konsekwencji afery to propozycja wprowadzenia górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. Na dzisiaj planowana jest dyskusja na ten temat w czasie obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. To jest ważny, ale dopiero wstępny etap prac nad tymi zmianami.

Maksymalny pułap zarobków medyków miałby wynosić 240 złotych brutto za godzinę pracy (albo 360 zł/h brutto przy dodatkowych obowiązkach). Maksymalnie ma być to 76,8 tys. złotych brutto miesięcznie.