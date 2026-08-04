Wyniki kontroli NFZ w Szpitalu Południowym coraz bliżej. Ustalenia RMF FM

Koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawskim Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk - lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad półtora miliona złotych.
Najprawdopodobniej w środę stołeczny Ratusz zaprezentuje wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Równolegle kontrolę w placówce prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy. Postępowanie prowadzi też prokuratura.
W sprawie Szpitala Południowego wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, a drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Równolegle trwa też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej.
Wnioski po kontroli NIK
Najwyższa Izba Kontroli w lipcu opublikowała wyniki kontroli tego szpitala. Raport wskazuje na wiele nieprawidłowości, m.in. w zakresie zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych.
Zastrzeżenia NIK-u budził między innymi sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą, a także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym.