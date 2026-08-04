Wyniki kontroli NFZ w Szpitalu Południowym coraz bliżej. Ustalenia RMF FM

RMF24

W połowie września Narodowy Fundusz Zdrowia ma podać wyniki kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Wyjaśniany jest szereg nieprawidłowości, do których, według doniesień medialnych, mogło dochodzić w tej lecznicy. Chodzi między innymi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i kolejką.

Koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawskim Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk - lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad półtora miliona złotych.

Najprawdopodobniej w środę stołeczny Ratusz zaprezentuje wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Równolegle kontrolę w placówce prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy. Postępowanie prowadzi też prokuratura.

W sprawie Szpitala Południowego wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, a drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Równolegle trwa też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Wnioski po kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli w lipcu opublikowała wyniki kontroli tego szpitala. Raport wskazuje na wiele nieprawidłowości, m.in. w zakresie zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych.

Zastrzeżenia NIK-u budził między innymi sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą, a także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym.