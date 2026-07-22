Dlaczego nie przesłuchano jeszcze Dawida Kacprzyka? Prokuratura wyjaśnia

RMF24

„Gdybyśmy teraz przesłuchali b. koordynatora SOR Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka w charakterze świadka, wiedziałby już, jaką wiedzą procesową dysponujemy” – tłumaczy w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. W środę rano Przemysław Czarnek i parlamentarzyści PiS ogłosili, że uruchamiają tzw. licznik hańby, który wskazuje już 37 dni zwłoki w przesłuchaniu Kacprzyka przez prokuraturę.

PiS uruchamia licznik wstydu

W Warszawie w środę rano odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Parlamentarzyści PiS ogłosili uruchomienie tzw. licznika hańby. Podkreślili, że wskazuje on już „37 dni zwłoki w przesłuchaniu Dawida Kacprzyka przez prokuraturę”.

Uruchamiamy licznik hańby Tuska, Żurka, pani Sobierańskiej-Grendy, całego tego rządu. Hańba polega na tym, że 37 dni temu, dzięki Emilowi Jędrzejewskiemu, cała Polska dowiedziała się o niebywałym skandalu. O tym, jak w czasach, kiedy ten rząd doprowadził NFZ do upadku, w czasach, kiedy ten rząd głodzi szpitale, w czasach, kiedy ten rząd wprowadzi politykę prywatyzacji służby zdrowia (…), w Szpitalu Południowym aparatczyk Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, bez specjalizacji, zarządzał SOR i wyciągnął z samego tylko Szpitala Południowego 1 mln 600 tys. zł – mówił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera przyszłego rządu.

Dodał, że „próbuje się zamieść tę aferę pod dywan, atakuje się tych, którzy ją ujawnili”.

Śledztwa ws. Szpitala Południowego

Prokuratura ta prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Postępowania zostały wszczęte po publikacji portalu Zero.pl, w której opisano sprawę Kacprzyka – jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Dlaczego Kacprzyk nie został przesłuchany?

O to, kiedy prokuratorzy przesłuchają lekarza Dawida Kacprzyka, został zapytany przez PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Prok. Skiba wyjaśnił, że Kacprzyk przesłuchiwany jako świadek będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania, gdyby ta pociągnęła go do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.

Na tym etapie śledztwa teoretycznie byłoby to pierwsze przesłuchanie, ale nie ostatnie. Ilość wątków sprawia, że musielibyśmy wyznaczyć kilka terminów na przesłuchanie. Świadek i jego obrońca wiedzieliby już, jaką wiedzą procesową dysponujemy – powiedział prok. Skiba.

Wyjaśnił, że w tej chwili prokuratura analizuje przepracowane godziny, czas i miejsca przebywania lekarza w czasie deklarowanego wykonywania pracy nie tylko w Szpitalu Południowym, ale i w innych miejscach - szpitalach, uczelniach i urzędach.

Pytanie: kiedy, należy w tym śledztwie traktować nie jako oczekiwania co do terminów, ale warunków. Te warunki jeszcze nie zaistniały, lecz zaistnieją wcześniej niż się wszystkim wydaje i później niż wszyscy oczekują - zaznaczył prokurator Skiba.

Podkreślił, że narracja medialna wskazuje, a społeczeństwo oczekuje, by prokuratura przesłuchała Dawida Kacprzyka w charakterze podejrzanego.

Aby przesłuchać kogoś w takim charakterze, materiał dowodowy powinien być już tak zgromadzony i przeanalizowany, by mówić o możliwości wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Na tym etapie weryfikacja materiału dowodowego nie pozwala na postawienie komukolwiek zarzutów. Zarzuty muszą być skrojone jak dobry garnitur, nigdy bez odpowiedniej miary i nie na wyrost - powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej.

200 świadków do przesłuchania

W ramach obu śledztw, zarówno w prokuraturze jak i w CBA, przesłuchanych zostało już kilkudziesięciu świadków, w sumie niemal 40 - powiedział w rozmowie z PAP.

Dodał, że jeśli chodzi o sam SOR Szpitala Południowego, to prokuratorzy widzą konieczność przesłuchania około dwustu świadków.