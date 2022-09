Dobra wiadomość z lotniska na Bemowie (Warszawa - Babice). Jak dowiedział się reporter RMF MAXX Przemek Mzyk właśnie zniesiono tam zakaz lotów szybowców. Maszyny uziemione były od końca lipca, chodziło o niespełnianie procedur bezpieczeństwa.

Szybowce były uziemione w hangarach / Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Wszystko wskazuje na to, że impas udało się rozwiązać. W weekend przeprowadziliśmy testowe loty szybowców, zgodnie z planem naprawczym, w którym zalecano usunięcie niezgodności, które były tutaj na lotnisku i wprowadzenie nowych procedur. Trwa jeszcze analiza tego procesu, bo trzeba wypracować procedury, które będą obowiązywać na stałe - powiedział reporterowi RMF MAXX Przemkowi Mzykowi dyrektor Aeroklubu Warszawskiego Tomasz Witkowski.

Co zostało zmienione? Część obowiązków, które do tej pory spoczywały na kierującym lotami szybowcowymi wraca do służby AFIS lotniska Babice. My będziemy zajmować się teraz tylko lotem, a zgodę na start i lądowanie szybowca będziemy mieli z wieży. Nasz kierujący lotami szybowcowymi nie będzie już nadzorował całego ruchu samolotowego, co było głównym zastrzeżeniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego - wyjaśnia Witkowski.

Pierwsze testowe loty szybowcowe w Babicach już się odbyły. W pełni mają być wznowione od przyszłego tygodnia.

Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego ma nadzieję, że uda się dokończyć część rozpoczętych już szkoleń szybowcowych, które są bardzo ważne jako pierwsze ogniowo w szkoleniu pilotów. Szczególnie jeśli mówimy o lataniu sportowym, to jest zupełna podstawa. Jest dużo konkurencji, w których nasi piloci biorą udział na Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata. Będą mogli znów na tym lotnisku trenować, ćwiczyć, szlifować swoje umiejętności - mówił Witkowski. Jak przyznaje trudno będzie jednak nadrobić te letnie dni, podczas których loty się nie odbywały, zwłaszcza że wielu zawodników uczy się i właśnie wróciło do szkół.

/ RMF MAXX

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX