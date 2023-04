Zamontowana została pierwsza część mostu pieszo-rowerowego na Wiśle od strony Pragi. W kolejnym etapie budowy początkowe segmenty konstrukcji zostały właśnie umieszczone na filarach. Z przeprawy łączącej Śródmieście z Pragą w przyszłym roku będą mogli skorzystać mieszkańcy i turyści.

Budowa kładki pieszo-rowerowej / Anna Zakrzewska / RMF24

Most "zbliży" do siebie dzielnice na obu brzegach rzeki i zwiększy funkcjonalność ul. Okrzei na Pradze-Północ.

Trzaskowski: W 2024r. oddamy go do użytku

Budowa pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę wkracza w kolejny, bardzo spektakularny etap - w najbliższych tygodniach na żelbetowych podporach montowane będą kolejne przęsła mostu. Przeprawa przez Wisłę będzie liczyła ponad 400 metrów. Będzie to jedna z najdłuższych przepraw pieszo-rowerowych w Polsce.

Most połączy brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Stefana Okrzei. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą ją w 2 minuty. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa będzie się poszerzać. Rozdzieli się na dwie rampy, które zostaną przerzucone nad bulwarami na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego.

Ten most budujemy bardzo szybko i jeżeli to tempo zostanie utrzymane, to już w 2024 r. oddamy go do użytku - mówi podczas dzisiejszej wizytacji na budowie, prezydent Rafał Trzaskowski. Mieszkańcy stolicy zyskają jeszcze bardziej funkcjonalne połączenie dwóch brzegów Wisły oraz będą mogli podziwiać jeden z najładniejszych widoków: panoramę na historyczną część Warszawy, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO - dodaje prezydent Trzaskowski.

Ten most jest symboliczny, ponieważ łączy dwie strony Warszawy. Urodziłam się na Pradze i z dumą patrzę w tej chwili na tę stronę miasta. Praga zmienia się tak, że aż serce rośnie. Most pieszo-rowerowy, na którym właśnie stoimy, otwiera się też na mieszkańców tej dzielnicy - mówiła przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska Grupińska. - Spacerowałam w ostatnią niedzielę po bulwarach, po Tamce. Taka ilość mieszkańców Warszawy, która "wylała się" na ulice w pierwszy ciepły weekend pokazuje, jak bardzo chcemy spędzać wspólnie czas w miejskiej przestrzeni - dodaje Grupińska.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. W miejscu zagięć przeprawa będzie znacznie szersza, aby piesi i rowerzyści mogli zejść na bok i bezpiecznie podziwiać widoki z dwóch stref wypoczynkowych z drewnianymi siedziskami.

Most nie tylko "zbliży" brzegi rzeki, ale również wpłynie na funkcjonalność ul. Okrzei - jest częścią rewitalizacji Pragi-Północ - w ciągu z ul. Ząbkowską. Będzie więcej zieleni, powstanie infrastruktura rowerowa, nowe, szersze chodniki oraz mała architektura. Trwają prace projektowe.

Puchalski: Konstrukcja zmieni kolor

Po zamontowaniu pierwszego przęsła część mieszkańców zdziwił kolor stalowej konstrukcji. Na ten moment wygląda ona jakby była pokryta rdzą. - Ten kolor jeszcze się zmieni - uspokaja Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Po zakończeniu budowy powierzchnia mostu będzie wyczyszczona, więc będzie nieco inna niż teraz - zapewnia dyrektor Puchalski.

Obecnie trwa dalsze scalanie stalowych segmentów. W najbliższych dniach w dno rzeki wbijane będą stalowe pale pod dźwig, za pomocą którego będzie odbywał się montaż elementów podporowych w nurcie rzeki.

Więcej o moście możecie przeczytać w specjalnym serwisie: mostnaprage.waw.pl/.