Od 16 do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności. Warszawski ratusz po raz kolejny zaprasza mieszkańców stolicy do skorzystania z bezpłatnych przeglądów rowerów.

Od soboty mieszkańcy Warszawy mają możliwość za darmo serwisować swoje rowery. Bezpłatny Serwis Rowerowy działa w tym roku w 7 dzielnicach przez 7 dni.

Mobilny Serwis Rowerowy organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności to nie tylko ukłon w stronę rowerzystów, ale również zachęta dla tych, którzy jeszcze nie przekonali się do wyboru tej formy dojazdu do pracy czy szkoły - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Okiem fachowców

Specjaliści od napraw rowerowych przeprowadzą szybki serwis oraz test sprawności roweru. To pozwoli im wykryć, a następnie wyeliminować podstawowe zagrożenia - takie jak niesprawne hamulce lub przerzutki. Serwisanci m.in. sprawdzą rowery pod kątem obowiązkowego wyposażenia, uzupełnią ciśnienie w ogumieniu, skontrolują stopień zużycia łańcucha, wymienią dętkę, oczyszczą kasety, wyregulują hamulce i przerzutki, a także udzielą porady w kwestii samodzielnej naprawy i konserwacji roweru. Przeprowadzą także badanie techniczne roweru.

Oprócz szybkich usług "na poczekaniu" można będzie też zostawić rower na bardziej zaawansowany przegląd i odebrać go za kilka godzin. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą skorzystać z usługi, ale nie mają czasu stać w kolejce. Rower można na przykład zostawić z rana i odebrać po pracy już po przeglądzie.

Lokalizacje

Zgodnie z nazwą, serwis będzie mobilny. Każdego dnia zostanie zorganizowany w innym miejscu. Ekipa odwiedzi różne dzielnice po obu stronach Wisły.

W tych lokalizacjach będzie można skorzystać z Mobilnego Serwisu Rowerowego: