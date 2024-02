Wizyta Jego Królewskiej Mości Fryderyka X, Króla Danii w Polsce. Król Danii Fryderyk X (3L), duński minister klimatu, energii i zaopatrzenia Lars Aagaard (2L), wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski (2P) i dyrektor generalny Danfoss Poland, prezydent Regionu Europy Wschodniej Adam Jędrzejczak (P) na ceremonii podpisania "Memorandum of Understanding" pomiędzy Metrem Warszawskim a EIFO (EIFO - ang. Export and Investment Fund of Denmark - duński fundusz zajmujący się eksportem i inwestycjami)