Masażer do stóp, dywan, klarnet czy dron - to najbardziej nietypowe rzeczy, które trafiły do Biura Rzeczy Znalezionych w Warszawie. Mieszkańcy i turyści w ubiegłym roku zgubili prawie 11 tysięcy przedmiotów. Najczęściej dokumenty, telefony, zegarki i elektronikę.