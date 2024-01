Australijczyk realizuje swoje marzenie w Londynie. 27-letni Dan Tredget zamierza zagrać na wszystkich stacjach metra w stolicy Wielkiej Brytanii. Jak do tej pory koncertował na terenie ponad 100 przystanków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dan Tredget pochodzi z Australii, ma 27 lat i niespożytą energię. Codziennie pojawia się na innej stacji metra w Londynie, zbierając w ten sposób pieniądze na cele charytatywne. 27-latek chce pomóc bezdomnym.

Swoje mini koncerty zapowiada na Instagramie i TikToku. Jeśli uda mu się zagrać we wszystkich 272 miejscach, prawdopodobnie trafi do Księgi Rekordów Guinnessa. Jak do tej pory odwiedził 106 stacji londyńskiego metra.

Instagram Rolka

Jego dotychczasowy rekord kwoty zebranych pieniędzy to ponad 50 funtów w kapeluszu po zaledwie 30 minutach grania na gitarze. Zdarzało się jednak i tak, że nie udało mu się uzbierać ani centa.

Wraz z upływem czasu jego akcja staje się mniej anonimowa i przyciąga coraz więcej sympatyków i rzeszę fanów.

Instagram Rolka

Londyńskie metro jest najstarsze na świecie. Pierwsze linie powstały w brytyjskiej stolicy już ponad 160 lat temu.