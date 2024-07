Tak wyglądał inny z warszawskich wieżowców, którego zdjęciem podzieliła się internautka.

Wiele stołecznych ulic zostało zalanych. Na Trasie Łazienkowskiej wybijały studzienki.

Na filmikach w mediach społecznościowych widać, jak kierowcy starają się je z trudem omijać.

Utrudnienia w kursowaniu notowała komunikacja miejska. Dotyczy to autobusów, tramwajów, pociągów, a nawet metra. Część linii jest odwołana, inne są kierowane na objazdy. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów na koleje mazowieckie i całą sieć komunikacji miejskiej w Warszawie. Obowiązują w obu strefach biletowych.

Z powodu warunków atmosferycznych do odwołania zamknięto ogrody w Łazienkach.

Jak na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

Ponad trzygodzinne opóźnienia pociągów

Nawałnice spowodowały również spore opóźnienia na kolei. Dotyczy to głównie podróżujących przez Mazowsze.

Kto jedzie pociągiem z południa Polski do stolicy, może być niemal pewny, że jego kurs zaliczy spóźnienie - donosi reporter RMF FM.

Rekordzistą jest połączenie "Kinga" z Krakowa do Warszawy. Pociąg miał dotrzeć do stolicy o 17:35, ale w ok. godz. 21 nadal był w trasie, notując ponad 200 minut opóźnienia.

Między stacjami Lesiów i Dobieszyn - to za Radomiem w stronę Warszawy - na tory spadło drzewo. Pociąg musiał zawrócić, pasażerowie dostali poczęstunek. Do celu dotrą jednak prawie cztery godziny po czasie.

Drzewo spadło również na tory między Błoniem a Ożarowem Mazowieckim. Pociągi Kolei Mazowieckich odwołano lub przyjeżdżają na stacje ponad dwie godziny po czasie.

Po burzy uszkodzona była także sieć trakcyjna między Zastowem a Słomnikami (woj. małopolskie). Ruch już udrożniono, ale pociągi jadące tą trasą łapią spore opóźnienia.