"Wielkiej Polski moc to my!" - pod takim właśnie hasłem ulicami Warszawy przejdzie w poniedziałek, 11 listopada tegoroczny Marsz Niepodległości, który rozpocznie się o godz. 14 na rondzie Dmowskiego. Następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Narodowego. Na miejscu są reporterzy RMF FM Mateusz Chłystun i Michał Radkowski. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : / Pawel Wodzynski / East News 13:02 Jeszcze przed rozpoczęciem się Marszu Niepodległości, do godziny 12, policjanci zatrzymali 36 osób. Skonfiskowali też duże ilości materiałów pirotechnicznych. "Policjanci zabezpieczający centrum miasta w miejscach, gdzie organizowane będą dzisiejsze zgromadzenia, do godziny 12 zabezpieczyli między innymi: 129 rac, 292 petardy, 48 flar, 1 wyrzutnię rac. Za posiadanie tych środków pirotechnicznych odpowiadać będą 33 osoby" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowały się również pałki teleskopowe i kastet. 12:50 Reporter RMF FM Mateusz Chłystun informuje, że coraz więcej ludzi zbiera się w centrum Warszawy. Z uliczek prostopadłych do Marszałkowskiej maszerują pojedyncze osoby, całe grupy i rodziny. Każdy ma na sobie jakiś biało-czerwony element - kotylion, szal, czapkę z orłem albo polską flagę. Marsz Niepodległości 2024. Uczestnicy gromadzą się na rodzie Dmowskiego / Pawel Wodzynski 12:00 W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zobacz również: Narodowe Święto Niepodległości. Trwają uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza 11:12 "Jeśli dziś będziesz potrzebować wsparcia na miejscu – nasi wolontariusze są do Twojej dyspozycji. Wolontariusze będą służyć pomocą w sprawach organizacyjnych i logistycznych oraz zadbają o Twoje bezpieczeństwo" - napisali organizatorzy marszu. 10:30 Od rana na ulicach stolicy służby ustawiają barierki zabezpieczające. Stołeczna policja zaapelowała, by kierowcy zwracali uwagę na znaki drogowe, żeby nie jeździli na pamięć i słuchali poleceń policjantów. Nie należy również pozostawiać samochodów na trasie przemarszu, szczególnie pod arkadami mostu Poniatowskiego. / Szymon Pulcyn / PAP Wojewoda mazowiecki podpisał rozporządzenie zakazujące noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych w tym dniu. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, 11 listopada w Warszawie wprowadzony jest zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiej broni. Nad trasą marszu nie można latać dronami. Magdalena Olejnik