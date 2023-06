W samo południe rozpocznie się w Warszawie organizowany przez Platformę Obywatelską Marsz 4 czerwca. Jego uczestnicy przejdą z placu Na Rozdrożu na plac Zamkowy. Wydarzenie ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki obozu rządzącego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Uczestnicy marszu mają zacząć się zbierać ok. godz. 11:00. Ruszą w samo południe z placu Na Rozdrożu, przez plac Trzech Krzyży, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Zakończą przemarsz na placu Zamkowym, gdzie dotrą ok. godz. 14. Tam wydarzenie ma potrwać do godz. 18.

Trasa marszu / RMF FM

W zależności od liczby uczestników marszu, policja ma decydować o zamykaniu niektórych ulic. W takiej sytuacji autobusy i tramwaje będą kierowane na objazdy.

Jak już wcześniej informowaliśmy, zgromadzenie będą zabezpieczać co najmniej 4 tys. funkcjonariuszy policji.

Marsz mają otwierać krótkie przemówienia liderów zaangażowanych ugrupowań. Na placu Zamkowym, który jest ostatnim przystankiem na trasie wydarzenia, przemówić ma Donald Tusk.

Głos mają mieć też aktywiści, działacze i uczestnicy marszu. Dla nich przewidziano platformę, która będzie jechała wraz z przemarszem i z której apele i przemówienia mają być słyszane na całej trasie.

Marsz 4 czerwca. Jaka jest idea tego wydarzenia?

Wideo youtube

Organizatorem dzisiejszego marszu jest Platforma Obywatelska. Jego główną twarzą i osobą, która od tygodni zachęca do udziału w zgromadzeniu, jest Donald Tusk. Data wydarzenia nie jest przypadkowa - to rocznica częściowo wolnych wyborów, których konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne w Polsce.

"Nie możesz już znieść tego, jaka jest dzisiaj Polska? Masz dosyć szalejącej drożyzny? Stać Cię na coraz mniej rzeczy? Chcesz Polski wolnej, demokratycznej i europejskiej? Pójdźmy razem w Wielkim Marszu 4 czerwca w samo południe. Startujemy z Al. Ujazdowskich, skąd przejdziemy pod Kolumnę Zygmunta na Placu Zamkowym. Przebijmy ten mur. Zróbmy to jeszcze raz. Tym razem, kilkadziesiąt lat później. Bądźmy tam wspólnie. Pokażmy, jak wielu nas jest. Pokażmy, że wygramy. Pokażmy naszą siłę!" - czytamy na oficjalnej stronie marszu.