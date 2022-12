W listopadzie Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 1,1 mln osób - poinformowały PAP służby prasowe portu lotniczego. Dodano, że przez 11 miesięcy z warszawskiego lotniska skorzystało ponad 13,2 mln podróżnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Służby prasowe podały, że w listopadzie Lotnisko Chopina obsłużyło 1 mln 153 tys. 838 pasażerów.

"Zgodnie z przewidywaniami i regułą lat poprzedzających pandemię, listopad okazał się nieco słabszy od poprzednich miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę perspektywę wielomiesięczną, nadal można mówić o stałej pozytywnej tendencji w statystykach stołecznego portu" - wskazano w przekazanej informacji.

W październiku z Lotniska Chopina skorzystało ponad 1 mln 397 tys. podróżnych.

Jak dodano, rekordowym dniem był 14 listopada, kiedy to z usług stołecznego portu skorzystało 44 tys. 819 osób. Przez 11 miesięcy 2022 r. lotnisko obsłużyło blisko 13 mln 250 tys. podróżnych.

Służby prasowe podkreśliły, że ponad 1,1 mln obsłużonych pasażerów w listopadzie to prawie o połowę więcej, niż prognozowano na początku roku, choć także o jedną piątą mniej niż w analogicznym okresie ostatniego przed pandemią roku 2019.

Lotnisko Chopina przekazało ponadto, że w listopadzie zrealizowano 11 tys. 595 operacji lotniczych. "To niecałe 2000 mniej niż w poprzednim miesiącu, choć o tyle samo więcej względem wcześniejszych przewidywań. W tej liczbie mieści się również 145 operacji all cargo" - wyjaśniono.

Dodano, że 29 proc. ogółu podróżnych wykorzystało stołeczny port jako lotnisko przesiadkowe. "To nieco więcej niż w poprzednim miesiącu. Strefę Non Schengen wybrało 435 tys. 995 pasażerów, a strefę Schengen - 717 tys. 843. Z tej ostatniej liczby 17 proc. to osoby, które wykupiły loty na trasach krajowych" - poinformowano.

Jakie kierunki były najpopularniejsze?

W listopadzie najbardziej popularnymi kierunkami w połączeniach regularnych były: Londyn, Paryż, Frankfurt, Dubaj i Amsterdam. Wśród połączeń czarterowych największą popularnością cieszyły się: Marsa Alam, Hurghada, Antalya, Punta Cana, Zanzibar.

Jak poinformowano, na dobrym poziomie utrzymuje się lotniczy przewóz towarów. Od początku roku do końca listopada na Lotnisku Chopina odprawiono 93 tys. 517 ton ładunków. Przez 11 miesięcy przewieziono też 8453 tony listów i przesyłek pocztowych, co - jak podkreślono - pokazuje wyraźny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat.

Przypomniano, że w listopadzie ogłoszono trzy nowe połączenia z Lotniska Chopina. W kwietniu 2023 r. z lotami do Keflawiku startuje nowy przewoźnik - islandzki Play, a od maja do Sewilli będzie latał WizzAir. Od czerwca na trasę do Brukseli wraca Brussels Airlines.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec poprzedniego roku. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec przedpandemicznego 2019 r.