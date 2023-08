Wyjątkowo nieodpowiedzialne zachowanie, które mogło doprowadzić do poważnego wypadku - to komentarz Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie do incydentu, do którego doszło w dzielnicy Ursynów. Ktoś na ścieżce rowerowej, wzdłuż ulicy Płaskowickiej, powbijał wkręty.

Ścieżka rowerowa (zdjęcie ilustracyjne) / Przemysław Mzyk / RMF MAXX Do incydentu doszło w poniedziałek rano. Ktoś, nie wiadomo kto, powbijał w asfalt drogi rowerowej śruby, które - nie wiadomo, czy dla głupiego żartu czy z jakiegoś innego powodu - stworzyły poważne zagrożenie dla użytkowników drogi - powiedział RMF MAXX rzecznik warszawskich drogowców Jakub Dybalski. Ja pierwszy raz usłyszałem o czymś takim, nie spotkałem się z taką sytuacją - podkreślił Jakub Dybalski. Podkreślił, że "takie coś trudno zauważyć w momencie, gdy jedzie się po drodze rowerowej". Najechanie na taką śrubę może spowodować kłopot nie tylko samego rowerzysty, który będzie pewnie musiał wymienić i dętkę i oponę, ale może doprowadzić do bardzo groźnego wypadku. Bardzo głupie zachowanie, mam wrażenie, że pojedyncze i już się więcej nie zdarzy - dodał. Zobacz również: Ogromna fabryka Pfizera zniszczona przez tornado

Opracowanie: Paweł Kmiecik