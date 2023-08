Premier Włoch Giorgia Meloni pozwała wokalistę zespołu Placebo Briana Molko za zniesławienie - informuje dziennik "Corriere della Sera". 10 lipca na koncercie w Stupinigi pod Turynem Molko nazwał szefową włoskiego rządu "rasistką, faszystką i nazistką".

Brian Molko / Justin Ng / PAP

Molko wystosował podczas koncertu kilka apeli politycznych, w tym o większą ochronę praw osób niebinarnych i transpłciowych.



Molko - lider grupy, która określa się jako "nie angielska, ale europejska", zasugerował następnie, że we Włoszech pod rządami obecnej koalicji łamane są prawa osób LGBT+, po czym zwyzywał premier Meloni.



Wokalista zwrócił się do publiczności: Proszę, bądźmy razem tu i teraz, cieszmy się tym. Ponieważ ta chwila już nigdy się nie powtórzy.



W związku z tymi wypowiedziami prokuratura w Turynie 19 lipca wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie obrazy instytucji państwa. Doniesienie i odpowiedni materiał dźwiękowy przedstawili karabinierzy, którzy pełnili służbę na koncercie.



Obecnie do sprawy prywatną skargę dołączyła także sama premier.



Augusta Montaruli, parlamentarzystka z ramienia Braci Włoch i członek Komisji Nadzoru Telewizji Rai, określiła słowny atak wokalisty na premier Meloni jako "niesłychany", wzywając opozycyjną Partię Demokratyczną (PD) do zdystansowanie się od jego słów. Politycy PD nie odnieśli się do tych apeli.



W 2001 roku podczas Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo Brian Molko rozbił gitarę o wzmacniacz, co wywołało oburzenie publiczności i krytykę mediów.