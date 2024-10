Stołeczna policja poszukuje sprawców pobicia w metrze. Na stacji Nowy Świat-Uniwersytet dwóch mężczyzn w wieku ok. 20 lat kopało i okładało pięściami 72-latka, który trafił potem do szpitala. Do zdarzenia doszło w marcu. W środę policja zdecydowała się opublikować wizerunki agresorów, apelując o pomoc w ich odnalezieniu.

Warszawa. Policja szuka sprawców pobicia / Policja Warszawa / Policja W marcu tego roku dwóch mężczyzn w wieku około 20 lat zaatakowało 72-latka na stacji Nowy Świat-Uniwersytet. Mężczyzna z poważnymi urazami głowy trafił do jednego z warszawskich szpitali. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF Maxx Przemysław Mzyk, do pobicia doszło w godzinach wieczornych. Była to napaść na tle rabunkowym. Seniorowi złamano nos. Jeden z napastników był ubrany w jasną kurtkę, miał krótkie, charakterystyczne dredy z kolorowymi gumkami. Drugi z nich miał na sobie jasną bluzę z kapturem oraz ciemną kurtkę. Informacje na temat tożsamości lub miejsca pobytu sprawców pobicia można przekazywać, dzwoniąc na numery tel. 47 723 91 58 lub 47 723 91 50 oraz mailem na adres komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl. Śledczy zapewniają pełną anonimowość. / Policja Warszawa Opracowanie: Magdalena Olejnik