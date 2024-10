Korea Północna wysłała już trzy tysiące żołnierzy do wspierania działań Rosji w Ukrainie – przekazał urzędnik z Korei Południowej, powołując się na informacje wywiadu. To dwa razy więcej niż pierwotnie szacowały południowokoreańskie służby. W związku z doniesieniami o wsparciu Korei Północnej dla Rosji, niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Pjongjangu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sumie Korea Północna ma wysłać Rosjanom około 10 tysięcy żołnierzy. Ich rozmieszczanie ma zostać zakończone do grudnia - przekazali urzędnicy z Południa.

Zarówno Moskwa, jak i Pjongjang zaprzeczyły doniesieniom o wysyłanie żołnierzy północnokoreańskich do Ukrainy. Seulska Narodowa Służba Wywiadowcza pierwotnie w piątek podawała, że Północ wysłała statkiem do Rosji ok. 1500 żołnierzy.

Zełenski wzywa do reakcji

Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do reakcji na przedstawione dowody zaangażowania Korei Północnej w wojnę.

Mamy informacje o przygotowaniu dwóch oddziałów złożonych z wojskowych z Korei Północnej. Mogą być to nawet dwie brygady po 6 tysięcy wojskowych. To jest wyzwanie, ale my wiemy, jak odpowiedzieć na to wyzwanie. Ważne, by również partnerzy - wszyscy partnerzy - nie ukrywali się przed tym wyzwaniem - powiedział prezydent Ukrainy w wystąpieniu wideo.

O żołnierzach Korei Północnej, którzy obecnie szkolą się w Rosji i mogą być skierowani na wojnę z Ukrainą, Zełenski mówił wcześniej na spotkaniu z dziennikarzami. Jak ocenił, Rosja "jest ostrożna w tym temacie" ze względu na możliwą reakcję Chin. Dodał następnie: "co więcej, zarówno UE, jak i Stany Zjednoczone są bardzo ostrożne w tym temacie.(...) Ale bijemy na alarm, ponieważ wiemy, że jest to dla nas ryzyko".

Niemcy wzywają ambasadora na dywanik

Jeden z czołowych amerykańskich dyplomatów przekazał, że Waszyngton rozmawia ze swoimi sojusznikami o konsekwencjach, jakie niesie Pjongjangu w rosyjską inwazję.

Berlin zdecydował się na wezwanie ambasadora Korei Północnej na dywanik w związku z doniesieniami o wsparciu Rosji. "Jeśli doniesienia o północnokoreańskich żołnierzach w Ukrainie okażą się prawdziwe i jeśli Korea Północna pomaga Rosji swoimi wojskami, to byłoby poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego" - przekazano w komunikacie na platformie X i dodano, że wsparcie Korei Północnej dla Rosji zagraża niemieckiemu bezpieczeństwu i pokojowi w Europie.

Kim wzywa do zwiększenia gotowości użycia broni atomowej

Wysyłanie żołnierzy do Rosji i dalej do Ukrainy to nie jedyne niepokojące działanie reżimu z Północy. Kim Dzong Un wezwał do zwiększenia gotowości użycia broni atomowej.

Jak poinformowała północnokoreańska agencja KCNA w anglojęzycznej depeszy, Kim przeprowadził inspekcję strategicznych baz rakietowych i mówił o narastającym "zagrożeniu stwarzanym przez strategiczny arsenał nuklearny USA dla (...) bezpieczeństwa" jego kraju.

Potencjalne zagrożenia wymagają od nas pilnego dalszego wzmocnienia zdolności odstraszania wojennego i zapewnienia, by nasz arsenał nuklearny był w pełni przygotowany do odpowiedzi - dodał.

Podczas inspekcji Kim dokonał przeglądu kluczowych funkcji i możliwości wyrzutni w bazach, a także gotowości operacyjnej strategicznych jednostek rakietowych - pisze KCNA. Kim wezwał również do modernizacji sił zbrojnych poprzez nadanie priorytetu rozwojowi i produkcji strategicznych pocisków rakietowych w przyszłości, nazywając to "ważną zasadą strategii budowania obrony narodowej".

Na zdjęciach opublikowanych przez KCNA dyktator stoi w sąsiedztwie międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) na paliwo stałe, Hwasong-18, w którego zasięgu są USA, oraz trudnych do przechwycenia pocisków hipersonicznych średniego i dalekiego.

Media państwowe nie podały, kiedy i gdzie Kim wizytował bazy.