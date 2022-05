Jeden z poszukiwanych w związku z zabójstwem na początku maja, mężczyzny na Nowym Świecie - to przestępca, skazany za podpalenie w 2019 roku jednego z warszawskich klubów. 27-letni Łukasz Goławski poszukiwany jest listem gończym.

Sebastian Włodarczyk i Łukasz Goławski / Policja /

Łukasz Goławski 8 maja miał brać udział w zabójstwie razem z także poszukiwanym Sebastianem Włodarczykiem.



W 2019 roku został skazany za współudział w podpaleniu jednego z warszawskich klubów. Według śledczych, wszystko zostało dokładnie zaplanowane. Spłonął wtedy klub należący do konkurencji. Do podpalenia doszło we wrześniu 2019. W lutym 2022 roku Łukasz Goławski został za to skazany na trzy i pół roku więzienia i grzywnę. Wyrok został jednak zaskarżony i w wyniku odwołania wyznaczona kara została skrócona do trzech lat więzienia.

Co istotne - wyrok uprawomocnił się na dwa dni przed zabójstwem mężczyzny na Nowym Świecie. Łukasz Goławski został ostatecznie skazany 6 maja a do zabójstwo doszło w nocy 8 maja.

Brutalne zabójstwo na Nowym Świecie. Są listy gończe za podejrzanymi

23 maja warszawski sąd wydał listy gończe za dwoma młodymi mężczyznami - Sebastianem Włodarczykiem i Łukaszem Goławskim podejrzanymi o dokonanie głośnego zabójstwa na Nowym Świecie. Policja opublikowała także wizerunki podejrzanych.



Do awantury między trzema mężczyznami doszło w nocy z 8 na 9 maja. Wszystko wskazuje na to, że raniony mężczyzna był przypadkową ofiarą agresji napastników.

Poszkodowany zdołał jeszcze wejść do sklepu. Wezwani na miejsce ratownicy nie zdołali uratować mu życia.

Policja apeluje do każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki policji lub prokuratury. Przypomina także, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi do 5 lat więzienia.