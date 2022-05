Są listy gończe za podejrzanymi o głośne zabójstwo młodego mężczyzny na Nowym Świecie w Warszawie. Decyzję w tej sprawie właśnie podjął sąd.

/ RMF FM

Ponad dwa tygodnie temu od ciosów nożem zginął w Warszawie młody mężczyzna. Podejrzanych zarejestrowały kamery.

W piątek o ustaleniu tożsamości sprawców poinformował w mediach społecznościowych prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Sebastian W. oraz Łukasz G. wciąż są poszukiwani. Dziś zdecydowano o wydaniu listów gończych za podejrzanymi.

Do zdarzenia doszło 8 maja, około 4:00 nad ranem. Do sklepu z alkoholem na Nowym Świecie wszedł ranny mężczyzna. Przyjechało do niego pogotowie i zabrało do szpitala. Tam ranny zmarł.