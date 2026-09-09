Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych. Tusk zapowiada radykalne zmiany w przepisach

RMF24

Premier zabrał głos w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. „Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy systematycznie łamią zasady na przejazdach kolejowych” – powiedział Donald Tusk.

Premier ocenił, że dotychczasowe działania, zarówno edukacyjne, jak i perswazyjne, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. (...) musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. Moje propozycje będą bardzo twarde – zapowiedział Tusk.

Jedna osoba śmiertelna. Pociągiem podróżowało 120 osób

Do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu doszło dzisiaj. Pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny „Koziołek”, którym jechało 120 osób, zderzył się z betoniarką, mimo działającej sygnalizacji świetlnej. W pociągu podróżowało około 120 osób. Niestety, jedna z czterech najciężej rannych osób – pasażer – zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Wśród poszkodowanych znaleźli się także maszynista oraz kierowca ciężarówki. Łącznie ucierpiało 20 osób.

Akcja służb ratunkowych. Na miejscu są prokuratorzy

Na miejscu katastrofy pojawiły się służby ratunkowe. W akcji brało udział około 30 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa medycznego i technicznego. Swoje czynności prowadzą także prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Przysusze oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Wypadków Kolejowych.