Katastrofa F-16 i śmierć wybitnego pilota. Nowe informacje z prokuratury

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Prokuratura wciąż zbiera materiał dowodowy ws. katastrofy polskiego F-16 podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu w sierpniu 2025 r. Zginął wtedy major Maciej „Slab” Krakowian - jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team.

Na jakim etapie jest śledztwo ws. katastrofy?

Śledztwo zostało wszczęte tuż po katastrofie, do której doszło 28 sierpnia 2025 r. w Radomiu. Zginał w niej major Maciej „Slab” Krakowian - jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team.

Dopiero po skompletowaniu materiału dowodowego możliwe będzie zasięgnięcie ostatecznej opinii biegłych dotyczącej przyczyn katastrofy, a wcześniej, w razie potrzeby, opinii częściowych, np. w zakresie stanu psychofizycznego pilota w chwili katastrofy czy stanu technicznego statku powietrznego – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Maciej Krakowian był absolwentem prestiżowej Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs. Miał na swoim koncie ponad 1 400 godzin nalotu, w tym około 1 200 na F-16. Przez 17 lat służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

Jak informowaliśmy w sierpniu, prokuratura przesłuchała w tej sprawie już kilkadziesiąt osób. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała do majora Macieja „Slaba” Krakowiana. W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów.

Air Show - największa lotnicza impreza w Polsce



Organizowane z przerwami od 1991 roku AirShow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Ostatnia edycja odbyła się w 2023 roku, kiedy radomskie lotnisko odwiedziło ponad 175 tys. widzów. Impreza organizowana była co dwa lata. Ubiegłoroczna edycja została odwołana po katastrofie, która miała miejsce podczas ćwiczeń przed rozpoczęciem.

W sierpniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w 2027 r. AirShow w Radomiu nie odbędzie się. Resort obrony wskazał, że brak planów organizacji imprezy w 2027 r. wynika ze zmiennej sytuacji geopolitycznej i wojny w Ukrainie, a priorytetem Sił Powietrznych są zadania operacyjne i szkolenia. W ocenie władz Radomia rezygnacja z tego wydarzenia to duża strata dla regionu i fanów awiacji.