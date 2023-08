Kampania przeciwko przemocy, promująca międzynarodowy znak zamykanej dłoni POMÓŻ MI, w piątek 1 września rusza w Warszawie. W przestrzeni publicznej pojawią się grafiki, w komunikacji miejskiej będą wyświetlane spoty, pojawią się też przekazy w internecie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Motywem przewodnim akcji jest sygnalizowanie przemocy domowej i wołanie o pomoc. Kampania dotyczy głównie trzech grup osób zależnych, czyli dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na sytuacje doznawania przemocy domowej przez osoby zależne.

Zjawisko przemocy w rodzinie niestety nadal występuje, a dodatkowo w ostatnich latach epidemia i związana z nią izolacja zwiększała ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań wobec członków rodziny. Trudną sytuację potwierdzają organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób doświadczających przemocy w domach - mówi zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra. M.st. Warszawa stale świadczy pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową. Mamy nadzieję, że również i ta kampania zaprocentuje większą wrażliwością na losy drugiego człowieka, zwłaszcza, jeśli pomocy potrzebuje dziecko, osoba z niepełnosprawnością czy senior. Że przełoży się to na reagowanie w sytuacjach, gdy komuś dzieje się krzywda - dodaje wiceprezydentka.

Kampania promuje międzynarodowy znak zamykanej dłoni "Pomóż mi". To symbol, który powinien być rozpoznawalny przez ogół społeczeństwa oraz powszechnie znany osobom doznającym przemocy. Jest dyskretnym sygnałem, który wysyła się do kogoś znajomego lub całkowicie obcej osoby informując o tym, że jest się osobą doznającą przemocy. Znak ,,pomóż mi’’ to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Kampania wzywa do działania i niezwłocznego dzwonienia pod nr 112 w przypadku zobaczenia takiego znaku.

/ Materiały prasowe

Rozpoczęcie kampanii planowane jest na 1 września 2023 r. Pierwsze działania to ekspozycja grafik w przestrzeni publicznej. Kolejne to emisja spotów w komunikacji miejskiej, przekazy w internecie oraz mediach społecznościowych. Kampania obejmuje swoim zasięgiem całą Warszawę.

Według danych z procedur Niebieskiej Karty prowadzonych przez stołeczne Zespoły Interdyscyplinarne w 2022 r. w Warszawie, liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie wynosiła 6 467 osób - w tym 2 939 to dzieci, 2 916 to kobiety. Odnotowywany jest ciągły wzrost liczby osób doznających przemocy, który w 2022 r. zwiększył się o 4,37 proc. w stosunku do 2021 r. Natomiast liczba osób stosujących przemoc przekroczyła w 2022 r. 4 tysiące osób. Zauważalnie wzrosła liczba zgłoszeń telefonicznych i mailowych od osób potrzebujących pomocy. Narażone na przemoc mogą być szczególnie osoby z niepełnosprawnością oraz seniorki i seniorzy, którzy często pozostają w izolacji i są zależni od innych członków rodziny.

Sztuki reagowania, w szczególności, kiedy jesteśmy świadkami przemocy może nauczyć się każdy z nas, jeżeli widzi lub słyszy, że ktoś inny jest krzywdzony i potrzebuje pomocy. W takiej sytuacji zawsze należy dzwonić na numer alarmowy 112 - mówi zastępczyni dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy Marlena Muszyńska.