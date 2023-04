W sobotę rano na drodze krajowej 45 w Wieluniu doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. W wyniku odniesionych obrażeń kierujący jednośladem zmarł po przewiezieniu do szpitala. Okoliczności wypadku bada wieluńska policja pod nadzorem prokuratora.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zderzenia motocykla z samochodem osobowym doszło w sobotę po godz. 9 na ul. 3 Maja w Wieluniu, w przebiegu drogi krajowej 45.



Kierujący citroenem 59-latek, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia się pojazdów. Kierujący motocyklem w stanie ciężkim przewieziony został do szpitala, gdzie zmarł, pomimo udzielonej pomocy medycznej - podała asp. sztab. Katarzyna Grela z wieluńskiej komendy policji.



Jak ustalono, kierujący samochodem osobowym był trzeźwy. Okoliczności wypadku bada policja z Wielunia pod nadzorem prokuratora.