Najpierw hala sportowa dla koszykarzy i koszykarek, dopiero później nowy stadion dla piłkarzy. Zmienia się koncepcja przebudowy ośrodka sportowego Polonii przy Konwiktorskiej w Warszawie. Jak podała wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska zatwierdzony został ostateczny harmonogram prac. W lutym mają ruszyć rozmowy z inwestorami, bo kompleks Polonii ma być przebudowywany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

/ Materiały prasowe

Koncepcja składa się z trzech etapów, a każdy z nich umożliwia nieprzerwane prowadzenie rozgrywek ligowych na stadionie oraz korzystanie z boiska treningowego. Ośrodek Polonia zmodernizujemy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgłosiły się do nas cztery firmy zainteresowane tą formą współpracy. Obecnie przygotowujemy się do pierwszej tury dialogu, a mianowicie tury technicznej, którą rozpoczniemy już w lutym. A w dalszej kolejności do tury finansowej i prawnej – według harmonogramu powinniśmy rozpocząć je w kwietniu 2023 roku – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Według koncepcji stołecznego ratusza w pierwszym etapie powstanie hala sportowa mieszcząca na widowni 2 tysiące kibiców, budynek Centrum Wsparcia Sportu oraz podziemny parking i nowy miejski plac pomiędzy budynkami.

Hala sportowa przy ul. Konwiktorskiej 6 będzie służyła przede wszystkim warszawskim koszykarzom zarówno sekcji żeńskiej, jak i męskiej, a dzięki obniżeniu poziomu boiska obiekt pomieści nawet 2 tys. kibiców.

/ Materiały prasowe

Centrum Wsparcia Sportu, zlokalizowane naprzeciwko hali sportowej, będzie obiektem przeznaczonym dla lokalnej społeczności jak i wszystkich mieszkańców Warszawy. Oprócz kawiarni i przestronnej przestrzeni wypoczynkowej, wewnątrz atrium powstanie ścianka wspinaczkowa sięgająca ostatniej kondygnacji budynku.

W CWS przewidziano również przestrzeń dla kibiców Polonii, będzie tam działał pub Czarna Koszula, muzeum, sklep kibica oraz kasy biletowe. Na najwyższym poziomie znajdzie się centrum rehabilitacji i fizykoterapii

Z kolei w podziemiach Ośrodka Polonia od ul. Bonifraterskiej zaprojektowano trzypoziomowy parking, który pomieści łącznie 778 samochodów - informuje w komunikacie stołeczny ratusz.

/ Materiały prasowe

W kolejnym, drugim etapie zaplanowano budowę północnej, południowej i wschodniej trybuny nowego stadionu piłkarskiego. W tym etapie cały czas funkcjonować ma zachodnia trybuna wraz z mieszczącą się tam pływalnią i halą sportową.

Dopiero w trzecim etapie przebudowana ma zostać historyczna zachodnia trybuna stadionu Polonii od strony ulicy Bonifraterskiej.

Nowy stadion Polonii ma pomieścić 16 tysięcy kibiców.

W ten sposób podczas budowy nowego kompleksu sportowego możliwe będzie prowadzenie rozgrywek piłkarskich oraz sekcji koszykarskich w obecnej "małej" hali sportowej.

Cały kompleks ma kosztować 500 mln złotych, ale miasto szuka partnera, który wyłoży pieniądze i będzie zarządzał obiektami przez 30 lat.