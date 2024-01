Piłki golfowe to element, który zwykle budzi mniej emocji niż kije. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że na poziomie profesjonalnym każdy aspekt ma ogromne znaczenie. Światowe gwiazdy golfa i ich sztaby doskonale o tym wiedzą, stąd też bardzo świadomie podejmują wszystkie decyzje związane z najmniejszymi nawet detalami sprzętu. Jakie zatem piłki golfowe wybrali Adrian Meronk, Scottie Scheffler, Rory MacIlroy i inni zawodnicy z czołówki Official World Golf Ranking?

Piłki golfowe #1 - Titleist na czele

Od dłuższego już czasu, wśród czołowych światowych zawodników królują piłki golfowe Titleist - Pro V1 oraz Pro V1x. Przykładowo w trakcie zawodów Sony Open in Hawaii, które były pierwszym turniejem cyklu PGA Tour w 2024 roku, na te modele postawiło aż 100 golfistów. Druga na podium marka była dużo dalej - wyposażyła tylko 16 graczy. Przepaść jest więc ogromna!

Model Pro V1 wybrali m.in. Scottie Scheffler (na początku 2024 r. jest nr 1. OWGR), Viktor Hovland (OWGR: 4), Max Homa (OWGR: 7), Brian Harman (OWGR: 9) czy nasz najlepszy polski zawodnik w historii - Adrian Meronk (OWGR: 50). Piłki golfowe Titleist Pro V1 zapewniają znakomitą kontrolę rotacji i stabilny lot, a jednocześnie świetne czucie. Wyposażono je w miękkie jądro z kompresją, które pozwala osiągać wyjątkowe odległości uderzeń.

Na Pro V1x postawili zaś m.in. Patrick Cantlay (OWGR: 5), Matt Fitzpatrick (OWGR: 8), Wyndham Clark (OWGR: 10) czy Jordan Spieth (OWGR: 13). Wybrany przez nich model ma podwójne jądro, co tak naprawdę sprawia, że jest to piłka 4-warstwowa. Tego typu rdzeń umożliwia generowanie jeszcze wyższego poziomu prędkości początkowych, a co za tym idzie - może przełożyć się to na znakomite odległości. Dwurdzeniowość piłek golfowych Pro V1x to także większa stabilność kierunku, w porównaniu z wcześniej opisanym modelem.

A może piłki golfowe TaylorMade? Bądź jak Rory McIlory!

Zgadza się, Rory McIlory jest jednym z nielicznych zawodników w czołówce, którzy "wyłamują się" z trendu Titleist. Jego wybór padł na piłki golfowe TaylorMade TP5x, które stworzono z 5 warstw. Samo jądro ma aż 3 części, co istotnie wspiera transfer energii z główki kija.

Przekłada się to m.in. na świetną prędkość początkową piłki oraz dalsze uderzenia. Warstwy zewnętrzne stoją zaś za wyjątkowo miękkim czuciem i - co się z tym wiąże - lepszą precyzją oraz znakomitą kontrolą nad piłką, zwłaszcza przy krótszych uderzeniach. Istotnie wspiera to grę wokół greenu, z czego korzysta nie tylko wspomniany McIlory. Piłki golfowe TaylorMade TP5 x wybrał także m.in. Collin Morikawa, który był już w swojej karierze na 2. miejscu OWGR (na początku 2024 r. jest na miejscu 11).



Na jakie piłki golfowe stawia legenda, Tiger Woods?

Najbardziej znany zawodnik w historii - Tiger Woods - ma w swoim ekwipunku piłki golfowe Bridgestone Tour B X. Gwarantują m.in. miękkie czucie, znakomitą kontrolę, nieco większy spin, a także wyjątkowe prędkości i idące za tym dalekie uderzenia. Jednym z elementów, które mają w tym kontekście istotne znaczenie, jest wykonana z uretanu powłoka REACTIV Cover. Warto też wspomnieć o aerodynamicznej powłoce, której podstawą są podwójne rowki Dual Dimple. Tego typu budowa przekłada się na zoptymalizowanie trajektorii lotu, ponieważ znacznie ogranicza opór powietrza.

Co jednak jest w tym wszystkim najważniejsze, Ty też możesz grać tymi samymi modelami, co najwięksi mistrzowie PGA Tour! Wszystkie wymienione tu piłki golfowe dostępne są w BogiGolf - by każdy mógł cieszyć się golfem na światowym poziomie.