Każdego roku w Polsce przybywa kolejnych inwestorów, którzy obracają papierami wartościowymi zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Lokalne spółki są notowane głównie na warszawskiej GPW – warto spojrzeć na historię naszej rodzimej giełdy, która sięga ponad 200 lat wstecz.

Początki giełdy w Polsce - Giełda Kupiecka w Warszawie

Choć warszawska giełda w dzisiejszym formacie istnieje właściwie dopiero od 1991 roku, historia rynków kapitałowych w stolicy Polski rozpoczyna się już na początku XIX wieku. W zależnym wówczas od Rosji Królestwie Polskim 12 maja 1817 roku otwarto Giełdę Kupiecką, której oferta początkowo skupiała się na towarach, walutach i wekslach. Pierwsza sesja odbyła się 4 dni później, w nieistniejącym już budynku ratusza Starej Warszawy. W tym samym roku ratusz rozebrano, a giełda przeniosła się do Pałacu Saskiego, gdzie pozostała do roku 1877, przed zmianą lokalizacji na osobny budynek w Ogrodzie Saskim. Mimo wielu zawirowań politycznych Giełda Kupiecka stale się rozwijała, prowadząc regularne sesje 2 razy w tygodniu, a od drugiej połowy XIX wieku stała się również miejscem obrotu papierami wartościowymi, takimi jak akcje.

Giełda Pieniężna w Warszawie

Warszawska Giełda Pieniężna kontynuowała swój ciągły rozwój do początku XX wieku. Rozpoczęcie I wojny światowej w 1914 roku wymusiło jednak zamknięcie giełdy. Zaledwie rok po jej zakończeniu reaktywowano ją w formie Giełdy Pieniężnej w Warszawie - jak wskazuje nazwa, głównym instrumentem obrotu były waluty, stanowiąc wtedy ponad 80% wartości wszystkich transakcji na giełdzie. W latach międzywojennych otwarto również giełdy walutowe w innych ważnych miastach Polski - m.in. Katowicach, Krakowie, Lwowie i Łodzi, ale znaczna większość transakcji była wciąż dokonywana w Warszawie. Polskie giełdy musiały być ponownie zamknięte w roku 1939 z uwagi na II wojnę światową.

Giełda w Polsce w latach transformacji

Okres PRL znacznie ograniczył dostęp do wolnorynkowych mechanizmów, takich jak obrót papierami wartościowymi. Warszawska giełda pozostała zatem zamknięta aż do początku lat 90. XX wieku. Kluczowym momentem dla polskich inwestorów był 12 kwietnia 1991 roku, gdy podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych. Zaledwie 4 dni później odbyła się pierwsza sesja - mimo że dostępnych było tylko 5 spółek, a wartość transakcji zawartych w tym dniu wyniosła zaledwie 1 990 zł, był to początek gwałtownego rozwoju giełdy w Polsce. Podążając za szybkim wzrostem ekonomicznym w latach 90., warszawska GPW stała się jednym z najważniejszych rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nie tylko warszawska GPW - inwestycje dostępne w Polsce

Dziś polscy inwestorzy mogą obracać papierami wartościowymi nie tylko na warszawskiej giełdzie, lecz także rynkach zagranicznych. Należy pamiętać, że dywersyfikacja portfela to jeden z najlepszych sposobów na osiągnięcie sukcesu na giełdzie - dlatego warto inwestować zarówno w krajowe, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dziś

GPW w Warszawie nie przestaje się rozwijać. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować kilka dużych debiutów - największe z nich to Allegro (44 mld zł w 2020) i Pepco (23 mld zł w 2021). Co ciekawe, polska giełda dominuje w sektorze spółek zajmujących się grami komputerowymi, wyprzedzając pod tym względem nawet giełdę w Tokio, która przez długi czas była liderem tego sektora. Na uwagę zasługuje też konsekwentny wzrost wskaźnika WIG, czyli szerokiego indeksu warszawskiej GPW - mimo spadków w okresie pandemii dziś znajduje się on na rekordowym poziomie, dając spore powody do optymizmu dla inwestorów z Polski.