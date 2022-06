Tragiczny finał poszukiwań dwóch młodych ludzi, którzy w niedzielę przy plaży w Górze Kalwarii (Mazowieckie) kąpali się w Wiśle i zniknęli w jej nurcie. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie asp. Magdalena Gąsowska, odnaleziono ciała nastolatków.

W niedzielę trzej chłopcy kąpali się w Wiśle. Dwóch porwał silny nurt, jednemu udało się bezpiecznie dopłynąć do brzegu.

"Ciała ofiar niedzielnego wypadku zostały odnalezione ok. kilometra od miejsca, gdzie ich ostatnio widziano. Do późnych godzin wieczornych we wtorek trwały czynności policyjno-prokuratorskie z tym związane, m.in. identyfikacja zwłok" - powiedziała rzeczniczka.

Zaznaczyła, że dalej czynności będą prowadzone przez prokuraturę. Dziś powinna zostać wykonana sekcja zwłok ofiar.

Według wstępnych danych policji w minioną niedzielę utonęło w Polsce dziewięć osób - to najwyższa dzienna liczba takich wypadków w czerwcu - do tej pory łącznie w tym miesiącu odnotowano 38 utonięć.