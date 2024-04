Wszyscy Polacy lubiący spacerować mają powód do zadowolenia. Nasza stolica znalazła się na liście miast, które sprzyjają przechadzkom. Warszawa zajęła na niej trzecie miejsce, a wyprzedziły ją jedynie Monachium i Mediolan.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Spacery to dla wielu ulubiony sposób przemieszczenia się po mieście. Nie wszystkie światowe metropolie sprzyjają jednak takiej formie aktywności. Jedną z nich jest na szczęście Warszawa. Stolica Polski trafiła na listę miast sprzyjającym spacerom opracowaną przez firmę Compare the Market Australia (porównywarka cen).

Przed Warszawą znalazła się jedynie stolica Bawarii - Monachium i włoski Mediolan. Analitycy brali pod uwagę m.in. liczbę dni deszczowych, ilość ścieżek, po których piesi mogą się swobodnie poruszać, koszt transportu miejskiego i bezpieczeństwo.

Badanie dowiodło, że choć Warszawę zamieszkuje łącznie 3,1 mln osób, to w jej centrum są doskonałe warunki do spacerowania, a po drodze jest mnóstwo atrakcji - informuje serwis Time Out.

Europa zdominowała spacerowe zestawienie. Poza Monachium, Mediolanem i Warszawą w rankingu znalazły się również Helsinki i Paryż. Szóste miejsce zajęło Tokio, ale tuż za nim ulokowano Madryt, Oslo, Kopenhagę i Amsterdam.