Nieznany sprawca - używając gaśnic - zniszczył pasiekę w ogrodzie pałacowym w Wilanowie - poinformowało w mediach społecznościowych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Sprawę bada policja.

"Osoba lub grupa osób postanowiła zniszczyć pasiekę. Ktoś za pomocą gaśnic roztrzaskał ule. Wyjął ramki z pszczołami i rozrzucił je po okolicy. Wystarczyły niska temperatura i ulewa, która w nocy przeszła przez Warszawę, by skutecznie zniszczyć pszczele rodziny" - napisali pracownicy muzeum.

Dodali, że w pasiece mieszkało około 20 pszczelich rodzin. Trzech z nich już nie ma. Stan pozostałych będziemy dopiero badać - podkreślili.

"Brakuje nam słów, by opisać to, co zobaczyliśmy rano. Ktoś, kto to zrobił, wiedział po, co tu przyszedł i wiedział, co chce osiągnąć" - chciał zniszczyć pasiekę. Dlaczego? Po co? - pytają muzealnicy.

Wyjaśnili, że w tym miejscu odbywają się zajęcia edukacyjne, kursy pszczelarskie, a miód z pasieki trafiał na warsztaty kulinarne prowadzone w muzeum.

"Pszczoły mają ogromny wpływ na ekosystem, na nasze życie. Nie jesteśmy w stanie opisać, jak wielka szkoda została wyrządzona tym aktem wandalizmu. Sprawę bada policja. Mamy nadzieję, że sprawca lub sprawcy zostaną szybko złapani i surowo ukarani" - dodali.