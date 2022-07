"Państwo służycie dzisiaj Rzeczypospolitej samym tym, że jesteście" – mówił w czasie spotkania z Powstańcami Warszawskimi prezydent Andrzej Duda. "Jesteście wielkim świadectwem postawy, jaką człowiek, jaką obywatel, jaką człowiek młody powinien mieć wobec swojej Ojczyzny i wobec swoich rodaków" - wskazał.

Prezydent Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Powstańcami Warszawskimi odbyło się w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.



Bardzo dziękuję za to kolejne zaproszenie tutaj w niezwykle ważne dla Polski, ale także dla mnie osobiście, miejsce. Na przestrzeni ostatnich lat mówiłem wielokrotnie, jak wielka jest wartość czynu powstańczego, pamięci o Powstaniu Warszawskim i Powstańcach Warszawskich, dla mnie osobiście, ale przede wszystkim, jak niezwykła, państwowotwórcza jest wartość tego czynu zbrojnego, tej pamięci, tej obecności dla Rzeczypospolitej - powiedział prezydent. Każdemu z powstańców, któremu dziś, przed momentem, miałem zaszczyt wręczyć odznaczenia państwowe powiedziałem, że ta służba dla Rzeczypospolitej trwa tutaj, w tym momencie. Przez państwa obecność ta służba dla Rzeczypospolitej jest realizowana - podkreślał.

Prezydent Andrzej Duda w czasie spotkania z Powstańcami Warszawskimi / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent ocenił, że "każda forma służby w Powstaniu Warszawskim była nieoceniona i była jednakowo ważna". Ta walka z karabinem w dłoni na linii, przenoszenie meldunków, poczty powstańczej, służba w szpitalu - każda forma była służbą dla Rzeczypospolitej - zaznaczył. Dzięki waszej obecności to utrwalanie pamięci i budowanie postaw jest możliwe w sposób zupełnie niezwykły, przede wszystkim w tym miejscu - dodał, zwracając się do Powstańców Warszawskich.

Wideo youtube

Trzaskowski: Bez was nie bylibyśmy bezpieczni

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w czasie spotkania z Powstańcami stwierdził, że co roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego padają słowa wielkie, chwytające za dusze. Słusznie, bo takich słów trzeba używać, gdy oddajemy hołd bohaterom, bez których nie byłoby naszej wolności - podkreślił. Czasami te wielkie słowa, jak “danina krwi" są wielką abstrakcją. W dzisiejszych czasach, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, okazuje się, że to nie jest abstrakcja, okazuje się, jak te wartości są istotne - powiedział.

Uświadamiamy sobie ponad wszelką wątpliwość, że musimy wam podziękować za to, że jesteśmy dzisiaj bezpieczni - powiedział prezydent stolicy. Bez was, bez doświadczenia Powstania Warszawskiego, być może bezpieczni byśmy nie byli - dodał.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w Muzeum Powstania Warszawskiego / Radek Pietruszka / PAP

Dokładnie wiemy, co to znaczy walczyć za wartości, oddawać życie. Wiemy, co to znaczy, że miasto jest zrównane z ziemią. Ale na końcu Warszawa odrodziła się jak Feniks z popiołów - mówił Trzaskowski. Najważniejsze jest to, że bez was nie bylibyśmy bezpieczni, bez was ta nasza droga do wolności byłaby dużo, dużo trudniejsza i za to trzeba wam podziękować. Dzisiaj młodym pokoleniom trzeba to właśnie tłumaczyć, kiedy zadawane są pytania o sens Powstania Warszawskiego - podsumował.