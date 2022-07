"Żywy znak Polski Walczącej" utworzą w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przed szczecińską katedrą św. Jakuba Apostoła kombatanci wraz zachodniopomorskimi żołnierzami wojsk obrony terytorialnej. Do udziału w akcji zaproszono również dzieci i młodzież.

Symbol Polski Walczącej / Michał Walczak / PAP

Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z kombatantami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Szczecin, Powstańcami Warszawskimi - m.in. mjrem Zbigniewem Piaseckim ps. "Czekolada" i sanitariuszką Janiną Ostrowską-Kin staną minutę przed godziną "W" w "żywym znaku Polski Walczącej" - poinformował rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Marcin Górka.



Znak zostanie utworzony na placu przed katedrą św. Jakuba Apostoła. Do żołnierzy i kombatantów dołączyć ma m.in. proboszcz katedry ks. Dariusz Knapik, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, a także grupa rekonstrukcji historycznej "Szarotki".

Terytorialsi zachęcają też do udziału dzieci i młodzież. Chętni powinni zjawić się na placu katedralnym i zgłosić do żołnierzy o godz. 16.30.



Po oddaniu hołdu bohaterom w katedrze odprawiona zostanie msza w intencji żołnierzy i dowódców Powstania Warszawskiego oraz cywilnej ludności stolicy. Po niej zaplanowana jest modlitwa w Kaplicy Armii Krajowej i złożenie kwiatów.

W niedzielę, w przeddzień rocznicy, w ogrodzie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego planowany jest festyn rodzinny z pokazem sprzętu wojskowego, powstańczą pocztą polową, drukarnią, szyciem opasek oraz wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.50.