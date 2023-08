Depeche Mode to jeden z najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki elektronicznej. Unikatowy styl, oparty na syntezatorach, mocnym wokalu i innowacyjnych brzmieniach, szybko przyniósł grupie ogromny sukces komercyjny, przyciągając na koncerty muzyków setki tysięcy fanów. Wkrótce brytyjski zespół zawita na polskich scenach – najbliższe występy Depeche Mode zaplanowane są na pierwszy tydzień sierpnia.

/ Materiały prasowe

Depeche Mode - początki

Historia Depeche Mode sięga roku 1980, kiedy to Vince Clarke, Andrew Fletcher i Martin Gore utworzyli grupę muzyczną Composition of Sound. Niedługo później zespół, zainspirowany tytułem jednego z magazynów mody francuskiej, zmienił nazwę na Depeche Mode, rozpoczynając niezwykłą podróż po świecie muzyki wraz z dodatkowym członkiem grupy - Davem Gahanem.

Wczesne albumy Depeche Mode, takie jak "Speak & Spell" i "A Broken Frame", były w większości tworzone przez Vince'a Clarke'a, który niedługo później opuścił zespół. Po odejściu Clarke’a rolę głównego kompozytora przejął Martin Gore, co zmieniło kierunek muzyczny grupy - utwory artystów stały się bardziej dojrzałe i zyskały na głębi, co dało początek serii albumów, które zdobyły największe uznanie fanów i krytyków.

W ciągu kilku dekad istnienia Depeche Mode wydało wiele albumów studyjnych, takich jak "Songs of Faith and Devotion", "Ultra", "Playing the Angel" czy "Delta Machine". Utwory grupy ewoluowały, łącząc różne style muzyczne, w tym elektronikę, rock, industrial i dark wave.

Depeche Mode w Polsce

W marcu 2023 roku zespół Depeche Mode rozpoczął długo wyczekiwaną trasę koncertową Memento Mori. Jak skomentował Martin Gore: "Rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem na początku pandemii, a jego tematyka była bezpośrednio inspirowana tamtym czasem. Po odejściu Fletcha postanowiliśmy kontynuować, ponieważ jesteśmy pewni, że tego właśnie by chciał, a projekt nabrał jeszcze większego znaczenia". Memento Mori Tour będzie 19. trasą koncertową muzyków. Jest to szczególnie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ fani rockmanów na całym świecie czekali na występy zespołu ponad 5 lat.

Podczas trasy muzycy zaprezentują zarówno swoje kultowe kawałki, jak i utwory z najnowszego albumu studyjnego "Memento Mori". Tracklista obejmuje takie piosenki, jak m.in. "My Cosmos Is Mine", "Wagging Tongue", "Always You" czy "Never Let Me Go".

W ramach nadchodzącej trasy zespół wystąpi w Polsce łącznie cztery razy:

2 sierpnia 2023 roku w Warszawie na stadionie PGE Narodowym,

4 sierpnia 2023 roku w Krakowie na TAURON Arenie,

27 oraz 29 lutego 2024 roku w Łodzi na Atlas Arenie.

