W czwartek, 15 sierpnia, w związku z defiladą wojskową na Wisłostradzie zamknięte zostaną trzy mosty: Gdański, Śląsko-Dąbrowski i Świętokrzyski a także kładka pieszo-rowerowa. Od środy zamknięta jest też sama Wisłostrada. Będą też zmiany w komunikacji miejskiej.

Próba defilady / Radek Pietruszka / PAP

O godz. 14.00 w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji święta Wojska Polskiego. Z tego powodu zamknięte zostaną ulice i mosty a autobusy i tramwaje pojadą zmienionymi trasami.

Od środy zamknięta jest cała Wisłostrada w obu kierunkach na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (w tym „stara” ulica Wybrzeże Kościuszkowskie, prowadząca nad tunelem). Jezdnia zachodnia Wisłostrady jest nieczynna od mostu Łazienkowskiego w kierunku południowym, do ulicy Gagarina.

Zamknięte są też pobliskie ulice, m.in. Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od Karowej do Lipowej oraz Zajęcza i Tamka między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim. Te utrudnienia potrwają do godziny 18 w czwartek 15 sierpnia.

W tym czasie trasami objazdowymi kursują autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33, N83.

Poza tym, w czwartek 15 sierpnia w godz. 8-15 most Gdański zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów, a tramwaje nie będą się zatrzymywać na przystankach: Most Gdański oraz Wybrzeże Helskie.

W godzinach 13-16 zostanie zamknięty dla niezmotoryzowanych także most Śląsko-Dąbrowski. Dodatkowo, między godz. 14 a 15 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim - przekazał stołeczny ratusz.

Pięć linii autobusowych: 100, 160, 190, 409 i 500 zmieni swoje trasy – autobusy nie będą przejeżdżały przez Wisłę.

"Tramwaje będą jeździły przez most Śląsko-Dąbrowski (linie 20, 26, 73, 74, T) oraz most Gdański (linie 6, 28, 70, 71, 74, 78) bez zatrzymania czyli nieczynne będą przystanki Wybrzeże Helskie oraz Most Gdański; chyba, że decyzję o wyłączeniu także ruchu tramwajów podejmą służby. Wtedy tramwaje będą kursowały na skróconych trasach – nie przejadą przez Wisłę" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

W czwartek, w godz. 10–14 przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędą się uroczystości państwowe.

W tym czasie wyłączone z ruchu będą pl. Piłsudskiego i ulica Królewska od pl. Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia.

Autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 będą kursowały trasami objazdowymi.