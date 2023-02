Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaprezentowało projekt uchwały, który zwalniałby z opłat za pobyt w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych osoby w kryzysie bezdomności. Ma to być krok w walce z uzależnieniem od alkoholu takich osób oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom samych bezdomnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, z uwagi na odpłatność - miejsca w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych są niedostępne dla osób w kryzysie bezdomności i tym samym nie mają one szansy podjąć próby przerwania ciągu alkoholowego.

" Z uwagi na odpłatność - miejsca w DPCA są niedostępne dla osób w kryzysie bezdomności i tym samym nie mają one szansy podjąć próby przerwania ciągu alkoholowego, co jest warunkiem podjęcia leczenia odwykowego. Funkcjonowanie tego Działu daje możliwość tym osobom dobrowolnego i bezpiecznego przerwania ciągu alkoholowego pod kontrolą medyczną i przy wsparciu psychologicznym, przygotowując jednocześnie te osoby do dalszego leczenia w specjalistycznych oddziałach detoksykacyjnych i oddziałach terapii uzależnień" .

Program nieosiągalny dla bezdomnych

Podstawowy czas pobytu w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych wynosi trzy doby, ze stałą opieką pielęgniarską i lekarską. Opłata za dobę pobytu wynosi 350 zł brutto i jest płatna z góry. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy chce więc, by pobyt takich osób był dofinansowywany z budżetu miasta.

"Miejsca w DPCA przeznaczone dla osób w kryzysie bezdomności uruchomienie zostaną w ramach już istniejącego zasobu SODON. Planowane jest wykorzystanie w tym celu nie więcej niż 3 miejsc tygodniowo na pobyty jedno-dwudniowe, średnio 18 dni miesięcznie. Osoby w kryzysie bezdomności będą kierowane, do SODON na podstawie skierowania, umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację, wydanego przez Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa", koordynujące udzielanie pomocy niskoprogowej osobom w kryzysie bezdomności. Skierowanie takie wystawione będzie po zgłoszeniu przez asystenta pracującego z osobą w kryzysie bezdomności, gotowości osoby do pobytu w DCPA. Kwalifikację i decyzję o przyjęciu osoby zgłaszającej się do DPCA podejmuje SODON, określając dodatkowo ostateczną ilość dni pobytu tej osoby w dziale."

Dodatkowe koszty

Biuro oszacowało koszt takiego finansowania na około 90 tysięcy złotych. Jak czytamy w projekcie, środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w planie wydatków Biura Pomocy i Projektów Społecznych na rok 2023.

Głosowanie nad projektem uchwały przewidziano podczas jutrzejszej Rady Miasta.