1183 projektów, dziesiątki oryginalnych pomysłów i 100 milionów złotych do rozdysponowania. Trwa głosowanie w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Warszawy. Czego w tym roku najbardziej domagają się mieszkańcy stolicy?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkańcy Warszawy od 10 lat mogą głosować na swoje ulubione projekty w Budżecie Obywatelskim. Do tej pory miastu udało się zrealizować 4 tysiące projektów w ramach BO. Tylko w 2022 r. oddano 90 tysięcy głosów. Włodarze liczą na to, że w tym roku uda się przebić tę liczbę i swój głos odda więcej niż 100 tysięcy mieszkańców.

Wsród zgłoszonych i dopuszczonych do głosowania projektów najwięcej z nich dotyczy budowy lub rewitalizacji placów zabaw, doświetlenia ulic, stworzenia wybiegów dla psów, czy remontu chodników.

To, co szczególnie rzuca się w oczy w ostatnich latach, to coraz większa liczba projektów wspierających lokalną społeczność, m.in: garażowe wyprzedaże, lokalne festyny, targi jedzeniowe, koncerty plenerowe, czy międzypokoleniowe potańcówki.

Z bardziej oryginalnych pomysłów w tegorocznej edycji możemy wybrać np.: zakup roweru wytwarzającego energię dla CRS Bielany, weekendy bezpłatnego wstępu do ZOO, warsztaty psychologiczne i zielarskie w Rembertowie, montaż wirtualnej tęczy na Placu Zbawiciela, plac zabaw z kolorowym piaskiem na Białołęce, czy budowę Ninja Parku w Parku Picassa.

Jak zagłosować?

Wystarczy wejść na stronę https://bo.um.warszawa.pl/ , podać swojego maila i zagłosować na projekty w dwóch kategoriach: projekty dzielnicowe i projekty ogólnomiejskie. W przypadku projektów dzielnicowych można zagłosować na maksymalnie 15 projektów w jednej, wybranej dzielnicy, a w przypadku projektów ogólnomiejskich na maksymalnie 10 projektów.

Swój głos mogą oddać wyłącznie mieszkańcy Warszawy, również ci niepełnoletni. Głosowanie potrwa do 30 czerwca do północy, a wyniki zostaną ogłoszone 13 lipca w Pałacu Kultury i Nauki.