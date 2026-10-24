Atak z tasakiem w centrum Warszawy. 37-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

RMF24

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37-latek podejrzany o atak tasakiem przy ul. Nowogrodzkiej w samym centrum Warszawy, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa swojego 58-letniego rodaka. Prokuratura chce dla niego trzymiesięcznego tymczasowego aresztu. Motyw ataku przy ul. Nowogrodzkiej wciąż nie jest znany.

W czwartek 22 października przy ul. Nowogrodzkiej w centrum Warszawy doszło do ataku nożownika. 37-letni obywatel Indii ciężko ranił swego 58-letniego rodaka i uciekł. Wpadł po kilku godzinach na warszawskiej Woli.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, dziś w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie odbyła się próba przesłuchania 37-latka - z udziałem ustanowionego obrońcy. Podejrzany przebywa w Polsce legalnie wraz z rodziną.

Mężczyzna ten usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez zadawanie kilkukrotnie ciosów tasakiem o długości ostrza 17 centymetrów w głowę, szyję oraz ręce pokrzywdzonego, czym spowodował obrażenia zakwalifikowane przez lekarza medycyny sądowej jako średnie. Zamierzonego czynu nie osiągnął poprzez działania obronne podjęte przez pokrzywdzonego - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień. Odmówił także odpowiedzi na pytania. Prokurator podjął decyzję, że zostanie jeszcze dziś skierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego - na trzy miesiące.

Nie ustaliliśmy do chwili obecnej, jaki był motyw działania sprawcy. Wiemy, że mężczyźni się znali - dodał prok. Skiba.