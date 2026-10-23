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Atak tasakiem w Warszawie. Ofiara nie była przypadkowa

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 23 października (10:07)

To nie była przypadkowa ofiara, podłożem były rozliczenia finansowe – z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że takie jest tło wczorajszego ataku ostrym narzędziem w centrum Warszawy. 37-letni obywatel Indii ciężko ranił wczoraj swego 58-letniego rodaka i uciekł. Wpadł po kilku godzinach na warszawskiej Woli.

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Atak tasakiem w Warszawie. Ofiara nie była przypadkowa
Policja na miejscu ataku przy ulicy Nowogrodzkiej w centrum Warszawy, zdj. Leszek Szymański /PAP

Z nieoficjalnych informacji Krzysztofa Zasady wynika, że 37-latek jest zatrudniony w branży gastronomicznej. Dorabiał sobie też, sprzątając.

Z zapisu monitoringu wynika, że podbiegł do swej ofiary i bez ostrzeżenia zaczął uderzać mężczyznę tasakiem. Policjanci znaleźli ten tasak w plecaku podczas zatrzymania 37-latka.

Poszkodowany miał liczne rany głowy i okolicy szyi. W stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala.

Po ataku 37-latek uciekł i udał się na zakupy do jednego z centrów handlowych na warszawskiej Woli. Tam na parkingu został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Wciąż jest w policyjnej izbie zatrzymań.

Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany przez prokuratora i usłyszy zarzuty.


Źródło: RMF FM
Tagi: atak

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