Atak tasakiem w Warszawie. Ofiara nie była przypadkowa

Z nieoficjalnych informacji Krzysztofa Zasady wynika, że 37-latek jest zatrudniony w branży gastronomicznej. Dorabiał sobie też, sprzątając.
Z zapisu monitoringu wynika, że podbiegł do swej ofiary i bez ostrzeżenia zaczął uderzać mężczyznę tasakiem. Policjanci znaleźli ten tasak w plecaku podczas zatrzymania 37-latka.
Poszkodowany miał liczne rany głowy i okolicy szyi. W stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala.
Po ataku 37-latek uciekł i udał się na zakupy do jednego z centrów handlowych na warszawskiej Woli. Tam na parkingu został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Wciąż jest w policyjnej izbie zatrzymań.
Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany przez prokuratora i usłyszy zarzuty.