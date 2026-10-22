Atak nożownika przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Policja zatrzymała obywatela Indii

RMF24

Jedna osoba została ranna w ataku nożownika w okolicy ul. Nowogrodzkiej w centrum Warszawy. Sprawca uciekł, ale udało się go zatrzymać po około czterech godzinach. Okazał się nim obywatel Indii.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, policjanci chwilę po godz. 12:00 otrzymali informacje, że na Nowogrodzkiej, koło Novotelu doszło do ataku na mężczyznę.

Już po kilku minutach na miejsce przyjechał patrol policji. Świadkowie zeznali, że napastnik o ciemnej karnacji doskoczył do innego mężczyzny i użył noża. Ranny to 58-letni obywatel Indii. Gdy karetka zabierała go do szpitala, był z nim kontakt. Teraz lekarze określają jego stan jako „zagrażający życiu”.

W obławę na nożownika zaangażowano znaczne siły policji. W centrum działali funkcjonariusze pionów kryminalnego i prewencji. Mundurowych wspomagały psy tropiące. O zatrzymaniu agresora warszawska policja poinformowała po godzinie 17:00. „Po godzinie 16 napastnik został zatrzymany przez warszawskich policjantów na terenie Woli. Okazał się nim 37-letni obywatel Indii. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Ustalenia wskazują, że ma ono charakter kryminalny” - zaznaczono.



Informację o ataku nożownika jako pierwsza podała Wirtualna Polska.