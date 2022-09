38-letni Damian W. usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna zaatakował nożem pokrzywdzonego, którego zwłoki znaleziono w jednym z mieszkań przy al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 10.48. Jak informował wtedy sierżant sztabowy Rafał Markiewicz z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji w jednym z mieszkań przy al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie miało dojść do ataku nożownika. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ujawnili ciało mężczyzny z ranami kłutymi - mówił.



Wskazywał, że policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy, który uciekł z miejsca zdarzenia. Po niespełna godzinie od zgłoszenia dzielnicowi z Woli zatrzymali 38-letniego mężczyznę - dodał policjant.

Oskarżony zmienił swoje zeznania

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że w poniedziałek odbyły się czynności z udziałem podejrzanego 38-latka. Usłyszał zarzut zabójstwa poprzez spowodowanie rany kłutej szyi skutkującej zgonem pokrzywdzonego - podkreśliła prokurator.

Podejrzany został przesłuchany. W toku przesłuchania przyznał się do zarzucanemu mu czynu. Początkowo odmówił składania wyjaśnień, jednak podczas posiedzenia aresztowego zmienił swoje stanowisko - przekazała.



Wyjaśniła, że prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 38-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. We wtorek Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie podzielił argumentację prokuratora i zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - dodała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



38-letniemu Damianowi W. może grozić nawet dożywocie.