Atak na policjantkę w Warszawie. Miał nóż w kieszeni

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Policjantka trafiła do szpitala po ataku mężczyzny przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Napastnik miał ukryty nóż w kieszeni.

Policjanci chcieli wylegitymować mężczyznę, który zachowywał się nienaturalnie przy zgromadzeniu w alei Szucha - trwał tam akurat protest w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.

Na widok mundurowych mężczyzna rzucił się do ucieczki i wbiegł do jednego z budynków przy ulicy Marszałkowskiej.

Kiedy policjanci podjęli interwencję, uciekinier zaczął być agresywny. Popchnął policjantkę, która - jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert - uderzyła głową w szklane drzwi. Uderzenie było tak mocne, że doprowadziło do rozbicia szyby.

Ranna trafiła do szpitala, policjanci obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Podczas kontroli ujawnili nóż ukryty pod kurtką. Napastnik został zatrzymany, policja będzie sprawdzać motywy jego działania.

Premier skomentował incydent

„Mężczyzna z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę pilnującą porządku pod Trybunałem Konstytucyjnym. Został zatrzymany i odpowie przed prawem. Polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Karola Nawrockiego i Kaczyńskiego” - skomentował Donald Tusk.

Zajście było nagrywane kamerą nasobną jednego z policjantów, którzy brali udział w patrolu – powiedział natomiast w piątek na briefingu szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Na pewno mieliśmy do czynienia z atakiem na funkcjonariusza publicznego i to moim zdaniem będzie kierunek, w którym powinna podążać prokuratura. Ale prokuratura jest niezależna. Wszelkie materiały z tej interwencji zostaną zabezpieczone i będą do dyspozycji prokuratury – zaznaczył szef MSWiA.