Prokurator z policją wszedł do siedziby TK. Święczkowski zawiadamia prezydenta

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„Prokurator Andrzej Piaseczny wraz z funkcjonariuszami Policji przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i usiłuje dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej. Prezes Bogdan Święczkowski podjął decyzję o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów. Uważa jednocześnie, że najście na Trybunał Konstytucyjny przez prokuratora ma charakter prowokacyjny i wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 128 Kodeksu karnego” - poinformował Trybunał Konstytucyjny w komunikacie opublikowanym na platformie X. „O zaistnieniu niniejszej sytuacji został poinformowany prezydent Karol Nawrocki” - dodano.

O przybyciu prokuratora z policją poinformował sam Trybunał Konstytucyjny, dodając, że prezes Bogdan Święczkowski podjął decyzję o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów. Zdarzenie potwierdziła Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Jak informuje reporter RMF FM Tomasz Skory, chodzi konkretnie o zabezpieczenie materiału dowodowego we wszczętym wczoraj postępowaniu z zawiadomienia złożonego w prokuraturze przez Macieja Berka. Sędzia twierdził, że Bogdan Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną, fizycznie wypychając go z pomieszczeń dla sędziów.

Przed TK wciąż dyżuruje od kilkunastu do kilkudziesięciu osób określających się jako „obrońcy” Trybunału. Wspierają ich niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na bramie wywieszony został nawet obrazek papieża Jana Pawła II. Sytuacja jest pokłosiem m.in. ślubowania Macieja Berka, do którego doszło 14 października w Sejmie. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbowali tego dnia zablokować wjazd do Trybunału Konstytucyjnego jemu i innym sędziom. Dziesiątki protestujących i policjantów przepychały się przed budynkiem. Zgromadzony wokół siedziby tłum krzyczał: „Uzurpator”, „Targowica”, „Zamach stanu”, odśpiewał „Rotę”, a następnie hymn państwowy. Maciej Berek powiedział, że „nie tylko on, ale wszyscy sędziowie” będą „normalnie urzędować” w TK. Potrzebujemy jeszcze chwili - dodał. Dopytywany, czy w tej sprawie mają plan, odpowiedział, „zdecydowanie tak”.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił w czwartek, że „nie ma szans” na kompromis z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim w sprawie wybranych przez Sejm sędziów TK. Z kolei dziś rano ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm tej kadencji wydało oświadczenie. Według nich zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego tylko trojga z nich jest „arbitralną próbą selekcji sędziów TK przez prezydenta Karola Nawrockiego”.

Warszawa, 16 października 2026; fot. Wojciech Olkusnik / East News

Warszawa, 16 października 2026; fot. Wojciech Olkusnik / East News

Sejm obecnej kadencji wybrał ośmiu sędziów, prezydent nie odebrał od części ślubowania

Maciej Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Spośród siedmiu wybranych wcześniej, prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga. W przypadku tej czwórki, według przedstawicieli kancelarii prezydenta, w Sejmie doszło do błędów. W związku z tym czworo sędziów złożyło podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie z formułą, którą zakłada konstytucja - że robią to „wobec prezydenta”. Prezydent nie uznaje tego za ślubowanie, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił tych czworga sędziów do orzekania.