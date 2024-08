Nietypowa interwencja warszawskich strażników miejskich. Do jednego z hoteli w stolicy wleciała papuga, która wcześniej uciekła ze swojego domu. Pracownicy musieli wezwać Ekopatrol. Na szczęście znalazła się właścicielka kolorowego ptaka.

/ Warszawska Straż Miejska /

"Wakacje to czas, gdy wszyscy pragną choć na jakiś czas uciec z domu. To samo poczuł Arek. Zdjął obrączkę i ruszył w świat - jak przystało na kolorowego, wolnego ptaka"- informują strażnicy miejscy z Warszawy.

Okazało się, że papuga ma zamiłowanie do luksusu. Po ucieczce ze swojego domu rodzinnego postanowiła udać się do dobrego hotelu. Arek nie miał jednak przy sobie pieniędzy ani karty kredytowej, dlatego przysiadł na tarasie i czekał. Kiedy ktoś otworzył drzwi, wleciał do środka i już nie dał się wyprosić.

Obsługa hotelu przy al. Jana Pawła II wezwała Ekopatrol. Strażnicy miejscy odłowili papugę i umieścili ją w radiowozie.