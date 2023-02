Studenci Politechniki Warszawskiej stworzyli prototyp aplikacji, która ma ułatwić poruszanie się po warszawskim metrze osobom z ograniczeniami ruchowymi, niewidomym, starszym i rodzicom z wózkami.

Warszawskie metro / Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne odnalezienie właściwej windy w metrze nadal sprawia problemy i powoduje dezorientację, zwłaszcza u osób ze szczególnymi potrzebami - twierdzą autorzy nowego rozwiązania, studenci Politechniki Warszawskiej.



Dotychczas powstał prototyp aplikacji. Po wybraniu początku i końca trasy pozwala on na odnalezienie najbliższej windy, a także wyświetla listę kroków ułatwiających poruszanie się w labiryncie podziemnych korytarzy. Wszystko to w oparciu o autorski model stacji i zdjęcia z rozszerzoną rzeczywistością. Dzięki integracji z systemem informacyjnym Warszawskiego Transportu Publicznego aplikacja umożliwia również szybkie dotarcie z metra na właściwy przystanek innego środka transportu. Ponadto, w przypadku nieczynnej windy, algorytm proponuje alternatywną drogę.



Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie "Rzeczy są dla ludzi" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Docelowe rozwiązanie informatyczne ma wspomóc poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz ogólnodostępnych obiektów związanych z transportem szynowym - nie tylko na stacjach metra, ale i kolejowych. Dodatkowo ma objąć zasięgiem sąsiadujące tereny, gdy dostęp wymaga przejścia przez galerię handlową lub sieć przejść podziemnych. Stworzony system zostanie testowo uruchomiony dla warszawskiego metra.

Aplikacja dostępna też dla obcokrajowców

Pomysł na projekt narodził się w Międzywydziałowym Kole Naukowym "Smart City". Zainspirowani rozmowami z osobami z niepełnosprawnościami i ich doświadczeniami w 2020 r. zaczęliśmy pracę nad aplikacją mobilną LIFT - powiedzieli kierownik merytoryczny projektu Bartosz Wiktorzak i prezes Koła Mikołaj Domagalski, cytowani na stronie PW.



Pamiętajmy, że projektowanie i funkcjonowanie stacji metra determinuje wiele czynników, w tym m.in. konieczność wpasowania się w istniejącą, skomplikowaną siatkę i infrastrukturę miejską, brak naturalnego oświetlenia czy duża liczba osób podróżujących - zauważa Mikołaj Domagalski. Chcemy pomóc użytkownikom w odnalezieniu najszybszej i najwygodniejszej ścieżki do obranego celu dzięki aplikacji mobilnej wykorzystującej w nawigacji sygnały wizualne, dźwiękowe oraz wibracje. Obejmie ona stacje, perony, windy, a także trasy pomiędzy stacjami - dodał.



Zespół planuje wdrożyć także panoramy 360 oraz pozycjonowanie w metrze o kody QR i beacony (małe, bezprzewodowe emitery sygnału Bluetooth). Dzięki możliwości wyboru języka (polski, angielski) z aplikacji będą mogli korzystać obcokrajowcy.



Projekt "Opracowanie prototypu systemu wspomagającego poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz obiektów architektonicznych związanych z transportem szynowym - LIFT" będzie realizowany do końca 2024 r. Za jego realizację odpowiedzialni są przede wszystkim członkowie Koła Naukowego "Smart City". Docelowo aplikacja ma być dostępna do pobrania w serwisach Google Play i App Store w 2024 roku.