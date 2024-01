Przekroczone zostały stany alarmowe i ostrzegawcze na rzekach w Śląskiem. To skutki opadów deszczu oraz roztopów w regionie. W niektórych częściach województwa deszcz ma jeszcze padać do wieczora.

/ Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM, stany alarmowe przekroczone są w dwóch miejscach na Brynicy niedaleko Tarnowskich Gór. W jednym z tych miejsc stan alarmowy przekroczony jest o kilka, a w drugim o 30 centymetrów.

Natomiast stany ostrzegawcze przekroczyła Biała Wisełka, Pszczynka i Przemsza. To są przekroczenia od kilku do kilkunastu centymetrów.

W związku z pogodą straż pożarna w regionie interweniowała dotąd prawie 30 razy. W większości przypadków było to pompowanie wody. Niestety, według prognoz deszcz może padać do wieczora. Do tego na północy województwa będzie jeszcze mocno wiało.