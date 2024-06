42-latek kierujący oplem zderzył się z jadącym rowerem dzieckiem, które wjechało z parkingu na jezdnię. Do zdarzenia doszło w miejscowości Pionki w woj. mazowieckim. 6-letni chłopiec został przewieziony do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / ZOFIA BAZAK / East News

Policjanci wyjaśniają okoliczności, w jakich doszło do wypadku z udziałem 6-letniego rowerzysty. Dziecko wyjechało z parkingu na jezdnię i zostało potrącone przez opla. Kierowca samochodu był trzeźwy.

Policja poinformowała, że do wypadku doszło na ulicy Bohaterów Studzianek w Pionkach.

Mundurowi zaapelowali o rozwagę oraz ostrożność szczególnie teraz, gdy rozpoczęły się wakacje.

"Bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa. Apel kierowany jest także do rodziców, by pamiętali o bezpieczeństwie swoich pociech, których aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza teraz - w okresie wolnego od szkoły - jest zdecydowanie większa" - napisali mazowieccy policjanci.