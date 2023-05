Warszawa uruchomi oddział in vitro w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet. Uroczyste otwarcie nastąpi 26 maja, w Dzień Matki - zapowiedział prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uruchomimy pierwszy w Polsce, publiczny szpital, w którym zapewnimy kobietom kompleksową i całkowicie darmową pełną procedurę in vitro. W Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet, warszawianki otrzymają bezpłatną pomoc od chęci zostanie mamą, do momentu wyjścia z dzieckiem na rękach ze szpitala - mówił Trzaskowski podczas konferencji poświęconej polityce prorodzinnej miasta.

Zapowiedział, że jeszcze w tym roku rozpocznie się projekt budowy laboratorium, na co miasto przeznaczymy 4 mln zł oraz rozpocznie się procedurę uzyskiwania zgód poprzedzających realizację pełnej procedury in vitro w miejskim szpitalu.

Wyjaśnił, że kompleksowe wsparcie w leczeniu niepłodności dla warszawianek zacznie się od pierwszej wizyty u lekarza i obejmować będzie: pełną diagnostykę i leczenie, wszystkie niezbędne badania do procedury in vitro, prowadzenie ciąży, szkołę rodzenia, poród, w tym również cesarskie cięcie oraz, w razie potrzeby, wsparcie psychologiczne i opiekę nad noworodkiem. To pierwszy tego typu szpital, w którym taka kompleksowa obsługa będzie wykonywana - powiedział prezydent Warszawy.

Pacjentki będą mogły skorzystać z usług Instytutu za darmo. Trzaskowski poinformował, że do tej pory dzięki programowi in vitro, w Warszawie urodziło się 1800 dzieci.